Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão assinala 9.º aniversário

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) comemorou hoje, dia 29 de maio, o 9.º Aniversário, numa sessão solene onde estiveram presentes Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), e Inês Barroso, Vice-Presidente da CMS.

Nesta cerimónia, que decorreu no Convento de S. Francisco, Inês Barroso felicitou o CIJVS por mais um aniversário e enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação durante estes nove anos .

A sessão começou com um momento musical proporcionado pelo Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra, do Centro Cultural e Regional de Santarém, seguindo-se a intervenção de Martinho Vicente Rodrigues, Diretor do CIJVS, que agradeceu a todos quantos têm contribui para levar mais longe o nome do Centro.

Durante a comemoração deste aniversário foi apresentada por Manuela Bento Fialho, Juíza Desembargadora, a Revista Mátria XXI, um número especial em memória de Joaquim Veríssimo Serrão, que doou à Câmara de Santarém mais de 30 mil livros, documentos, manuscritos, medalhas, obras de arte e condecorações e que permitiu a criação do CIJVS.

Nesta sessão solene foram proferidas duas comunicações, “Os Prémios de Investigação do CIJVS e os efeitos assimétricos no espaço do conhecimento”, por Florinda Matos, Presidente da Associação para a Acreditação da Gestão do Capital Intelectual e “Joaquim Veríssimo Serrão – de Santarém para o Mundo!”, por Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História, no âmbito da CLI Assembleia de Investigadores.

Para assinalar a data foi entregue o Prémio do CIJVS/2021, instituído com o apoio da Empresa Municipal “Águas de Santarém.”, por Ramiro Matos, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal “Águas de Santarém, ao trabalho “Quotidianos sob o impacto da 1ª Grande Guerra: alguns aspectos”, de Irene Vaquinhas.

Criado em março de 2011, o Centro de Investigação abriu portas no dia 26 de maio de 2012, com o objetivo de formar e cuidar do fundo documental e bibliográfico doado, promover e divulgar o estudo, estando aberto a todos os investigadores e estudiosos que queiram investigar nas áreas das Ciências Sociais e Humanas e da Ciência e Tecnologia.

