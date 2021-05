Ivo Santos é o candidato da CDU à Câmara de Alcanena e Carla Pereira concorre à Assembleia

A CDU – Coligação Democrática Unitária, anuncia que Ivo Santos é o primeiro da lista de candidatos da CDU à Câmara Municipal de Alcanena, e Carla Pereira é a cabeça de lista à Assembleia Municipais de Alcanena.

Ivo Monteiro dos Santos, de 47 anos, militante do PCP e membro da Comissão Concelhia do PCP em Alcanena, é licenciado em Engenharia da Energia e do Ambiente, e desempenha a profissão de operador principal na empresa Brisa Operação & Manutenção. É dirigente do CESP – Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Foi eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Alcanena no mandato 2017/2021.

Carla Mendes Pereira, de 39 anos, comerciante; frequentou a licenciatura de Solicitadoria na ESTG/IPLeiria. É militante do PCP, membro da Comissão Concelhia do PCP em Alcanena, foi eleita da CDU na Assembleia de freguesia da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira no mandato 2013-2017. É membro do MDM – Movimento Democrático das Mulheres e dos órgãos Sociais da CPPME – Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias empresas.

