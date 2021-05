Portugal de Lés-a-Lés – Evento mototurístico traz cerca de 2000 motos a Abrantes nos dias 4 e 5 de junho

A cidade de Abrantes vai ser a paragem da 2.ª etapa do Portugal de Lés-a-Lés, evento mototurístico anual e de grande cariz internacional, que irá ocorrer no próximo dia 4 de junho, com a previsão de chegada dos primeiros motociclistas a partir das 15h30, na Esplanada 1º de Maio, em Abrantes.

A edição deste ano do Portugal de Lés-a-Lés, que irá percorrer a Estrada Nacional 2 de Chaves a Faro, terá cerca de 1800 motos e 2200 participantes, entre os quais cerca de três centenas de estrangeiros, que irão pernoitar no concelho de Abrantes e desfrutar das nossas gentes, paisagens, do nosso património, da nossa gastronomia, doçaria e história e aproveitar para carimbar o passaporte da EN2 nos espaços aderentes.

O ponto de chegada no dia 4 de junho será a Esplanada 1º de Maio, em Abrantes, sendo que a partida no dia 5 de junho, entre as 5h30 e as 10h da manhã, será realizada no mesmo local e terá uma passagem simbólica junto à Fortaleza/Castelo de Abrantes.

A caravana mototurística, organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal e que percorre a Estrada Nacional 2, já vai na sua 23ª edição e tornou-se numa das maiores do mundo que passou também a pontuar para o World Touring Challenge da Federação Internacional de Motociclismo.

A organização garante que todo o evento irá decorrer no estrito cumprimento das normas de segurança e de proteção estipuladas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da situação epidemiológica.

A 23ª edição do Portugal de Lés-a-Lés, com um percurso de mais de 1000 kms, começa dia 2 de junho em Chaves, onde serão realizadas as verificações técnicas e um passeio de abertura; dia 3 de junho tem lugar a 1ª etapa que irá ligar Chaves a S. Pedro do Sul; no dia 4 de junho, a 2ª etapa irá ligar S. Pedro do sul a Abrantes e a terceira e última etapa, no dia 5 de junho, ligará Abrantes a Faro.

