Dia da Criança em Almeirim com a transmissão online do musical Alice no país das Maravilhas

Almeirim vai comemorar o Dia Mundial da Criança, 1 de junho, com o espéculo musical “Alice no País das Maravilhas”. Devido à situação pandêmica que o país atravessa, a Comemoração do Dia da Criança será realizada em formato online, de forma a assegurar a segurança de todos. Informa-se que as crianças vão estar nas salas de aula e os artistas vão atuar no Cineteatro de Almeirim, sendo o musical transmitido em tempo real via streaming. O espetáculo vai ter duas sessões uma às 10h30 e outra às 14h00.

Uma iniciativa do CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família e do Município de Almeirim, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Almeirim, o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim e o Jornal “O Almeirinense”.

