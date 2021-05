Caminhada das Capelas dias 12 e 13 de junho em Torres Novas

O Município de Torres Novas vai promover, nos dias 12 e 13 de junho, a segunda iniciativa do projeto «Caminhadas 2021». A Caminhada das Capelas terá um percurso de cerca de 10km e partida junto à Igreja Matriz de Olaia.

Esta é uma iniciativa de participação gratuita e as inscrições podem ser efetuadas através do site: https://www.queroir.pt/caminhadascapelastorresnovas.

Após a confirmação de inscrição, os participantes receberão no email de registo as coordenadas GPX que lhes vão permitir efetuar o percurso autonomamente, na data e hora que lhes for mais conveniente.

Podem inscrever-se na iniciativa “Caminhadas 2021” participantes com mais de 18 anos, ou menores desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo telemóvel com bateria e reservatório com água e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento (auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam; respeitar as áreas marcadas do percurso e as instruções dadas pela organização; não danificar o meio ambiente; não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas; não abandonar embalagens vazias ao longo do percurso, mas apenas nos locais apropriados).

Para este ano estão ainda previstas, nos mesmos moldes, as seguintes caminhadas, que visam a promoção da atividade física bem como dar a conhecer o território:

• Caminhada Citadina | 10 e 11 de julho

• Caminhada das Ruinas Romanas | 18 e 19 de setembro

• Caminhada do Frutos Secos | 23 e 24 de outubro

• Caminhada dos Moinhos da Pena | 20 e 21 de novembro

• Caminhada de São Silvestre | 18 e 19 de dezembro

Para mais informações: desporto@cm-torresnovas.pt

