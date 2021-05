Como será uma escola após a Covid-19?Estudantes e docentes de Tomar apresentam projetos

Como será uma escola após a COVID-19? Esta a questão colocada a alunos do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM), no âmbito do Projeto Demola.





O desafio foi aceite e “Show Your Smile Again” foi o tema do projeto apresentado, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, por uma equipa formada por seis alunas – três do IPT e três da Escola Santa Maria do Olival. Ana Vicente, Ana Gomes, Andreia Batista, Asmila Baldé, Bruna Rodrigues e Filipa Bento, apresentaram propostas que pretendem combater o stress pós Covid e devolver o sorriso à comunidade escolar e familiar.



A apresentação do projeto decorreu na presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da CMT, João Coroado, presidente do IPT, Maria Celeste de Sousa, diretora do AENSM e ainda dos professores responsáveis pelo acompanhamento do trabalho Luís Colaço e Célio Marques (Coordenador do projeto DEMOLA no concelho).



O Projeto Demola é uma iniciativa colaborativa que promove a resolução de desafios reais da sociedade. De origem finlandesa, junta equipas multidisciplinares de estudantes, docentes e empresas/instituições que trabalham para dar resposta a desafios reais ou problemas da comunidade que exigem inovação e onde é necessária uma ampla variedade de competências. Permite, ainda, aos estudantes envolvidos, a valorização curricular, contacto com o mercado de trabalho, desenvolvimento de uma rede de contactos e networking empresarial internacional.

