Descubra como enviar as leituras do contador

Quer evitar acertos nas suas faturas de eletricidade? A solução é enviar as leituras do contador, e agora o Mais Ribatejo e a Comparamais explicam-lhe como pode fazer

Os acertos nas faturas podem dar origem a surpresas desagradáveis, mas existe uma solução para este problema. Enviar as leituras do contador para a empresa evita a incógnita de não saber qual será o valor a pagar, e agora explicamos-lhe como o pode fazer.

Este é um procedimento muito simples e que pode ser realizado por telefone, pelas Apps para smartphone ou através da internet, na área de cliente de várias empresas. Deverá, para fornecer as informações corretas, saber como interpretar os dados do contador, algo que agora lhe explicamos como deve ser feito.

Enviar as leituras – O que significa

É habitual que funcionários da e-Redes (antiga EDP Distribuição) circulem pelas várias povoações a ler os contadores da eletricidade. Basicamente, eles estão a verificar os consumos indicados pelos equipamentos, para garantir que os valores de eletricidade cobrados são os mesmos que foram efetivamente consumidos.

Mas, além destas equipas profissionais, qualquer cliente pode também fazer e enviar as suas leituras da eletricidade. Para isso terá de olhar para o contador e depois fornecer os dados que nele constam.

Conheça os códigos da leitura do contador de luz

Nos novos contadores digitais há vários números que são apresentados à vez no mostrador. Deverá, por isso, saber o que eles significam, de forma a fornecer os valores corretos. Para dar a leitura do contador precisa de indicar os valores:

1.8.1 – Consumos em Vazio

– Consumos em Vazio 1.8.2 – Consumo em Horas de Ponta

– Consumo em Horas de Ponta 1.8.3 – Consumos em horas de Cheio

– Consumos em horas de Cheio Pode ainda surgir o número 0 ou o símbolo ∑ a indicar os consumos totais. Se tiver uma tarifa simples, é este o único valor que necessita

Caso tenha ainda um dos contadores analógicos mais antigos, apenas precisa de retirar os valores do lado esquerdo da vírgula, ignorando os valores que surgem a vermelho.

Como são feitas as contas às leituras de eletricidade?

Os consumos da eletricidade vão-se avolumando no contador com o tempo. Como tal, para saber os seus consumos a empresa irá subtrair ao valor indicado os consumos que tinha obtido na última leitura. Por exemplo, se a sua leitura indica 11500 e a leitura anterior indicava 11150, isso significa que teve um consumo de 350 kWh durante esse período de tempo.

Quando se devem enviar as leituras:

A data para envio das leituras pode ser encontrada na fatura mensal de energia. Em todos os fornecedores encontra um quadro relativo às leituras, onde estão indicados os dias em que deverá fazer o envio destas informações.

Normalmente o envio das leituras ocorre durante os primeiros dias de cada mês, mas a tempo de serem utilizados no cálculo do valor da fatura seguinte.

Pode enviar as leituras de diversas formas

Para facilitar o envio das leituras, foram criadas várias soluções. As maiores empresas de energia, como a EDP Comercial, Endesa, Iberdrola ou Galp contam com números próprios e serviços, nas suas Apps e Área de Cliente online, para colocar estes valores. E até pode receber alertas relativos aos dias indicados para o fazer.

Além disso, para quem seja cliente de qualquer empresa de eletricidade, há ainda as plataformas da e-Redes para comunicar estes dados. Poderá usar o número de telefone gratuito 800 507 507, usando o formulário no site da e-Redes ou ainda através da App desta entidade.

Estes contactos são válidos para envio de leituras de todos os clientes de energia.

Vale a pena enviar as leituras?

Saber com precisão quanto vai pagar na sua fatura é o principal benefício de enviar as leituras de energia, explica a Comparamais. E recorda ainda que ao enviar as leituras o cliente fica imune a possíveis estimativas, que podem resultar em diferenças mais acentuadas no custo final.

Existe, no entanto, um grupo de consumidores que, não tendo necessidade de enviar as leituras, deve acompanhar estes dados com frequência. Falamos dos clientes com “Conta Certa”, que pagam sempre o mesmo valor mensal e depois recebem um acerto no final do ano.

Com os dados das leituras, estes consumidores podem calcular de forma mais eficaz qual será o valor do acerto final de ano, podendo assim adaptar o seu pagamento mensal fixo. E, dessa forma, evitar um valor muito elevado a pagar com o acerto dos consumos.

Quem já tem contador inteligente não precisa enviar leituras

Com a progressiva mudança dos contadores de luz, e a introdução dos smart meters, está a deixar de ser necessário enviar as leituras de eletricidade. Isto acontece porque estes contadores estão programados para indicar ao fornecedor, de forma automática e todos os meses, os dados dos consumos.

A Comparamais explica que estes contadores inteligentes conseguem enviar as informações mesmo de quem não tenha internet em casa. E, por isso, eles estão a evitar que os clientes sejam surpreendidos com estimativas erradas de consumos. A instalação destes contadores deveria ficar concluída até final deste ano, mas várias informações apontam para que possa ser preciso alargar este prazo para acabar definitivamente com as leituras dos contadores em Portugal.

