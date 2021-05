Exposição de Sebastião Salgado no Centro Cultural Gil Vicente em Sardoal

O Centro Cultural Gil Vicente em Sardoal recebe, de 5 a 30 de junho, a Exposição de fotografia “Êxodos”, da autoria de Sebastião Salgado. A inauguração da mostra decorrerá no dia 5 de junho, pelas 18h30m, e contará com um momento musical a cargo do duo Pocketbook.

No dia 26 de junho, terá lugar a apresentação do livro sobre a História da Fotografia “A Atribulada História do Casamento da Dona Luz com o Senhor Pixel” de José Soudo, e “Uma Conversa à Volta da Fotografia e da Sua História”, com uma reflexão sobre os paradigmas de Sebastião Salgado.

A exposição é fruto de viagens por mais de 40 países realizadas pelo fotógrafo durante o período de seis anos (1993 e 1999) , onde retrata a história de pessoas que, por circunstâncias históricas, foram obrigadas a deixar a sua terra natal. Na mostra, há registos de imagens de fugas de migrantes e refugiados em diversas partes do mundo, de conflito de terras e da urbanização da América Latina.

Sebastião Salgado (1944) é um reputado fotógrafo brasileiro, que realizou inúmeras exposições em todo o mundo e foi distinguido com diversos prémios. Os seus temas preferidos são as populações em deslocação, os refugiados e as migrações determinadas por conflitos.

A Exposição “Êxodos” é promovida pelo Espalhafitas/Palha de Abrantes com o apoio do Município de Sardoal e com a parceira da Associação Cultural e Artística “Grande Coisa” e da GO Romaria Cultural.

