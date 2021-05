Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação apresentou soluções de financiamento para startups

Diversas soluções de financiamento para startups foram dadas a conhecer na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação. O webinar, onde marcaram presença diversos empreendedores, contou com os esclarecimentos da garantia mútua e da banca.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a dinamizar de forma virtual até ao final do mês, a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, que tem como objetivo dar visibilidade aos empreendedores e novos negócios da região, bem como a ofertas de emprego e formação profissional.

No âmbito do certame, têm vindo a realizar-se diversos seminários online, sobre temas do interesse do público-alvo, tendo-se realizado na tarde de 27 de maio, o webinar sobre as soluções de financiamento para startups.

Jorge Costa, da Garval – Sociedade de Garantia Mútua, esclareceu a ADN Startup – Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócios 2018, que pretende “transformar ideias em negócios concretos e que disponibiliza um montante global de até 10 milhões de euros para apoiar o acesso ao financiamento bancário de microempresas, na fase inicial do seu ciclo de vida”.

Do Millennium BCP, interveio Hugo Cardoso, que deu a conhecer as potencialidades dos incentivos europeus para a criação de novas empresas. Para além do Portugal 2020, em vigor, o profissional debruçou-se sobre os apoios estruturais ao investimento para a próxima década, com ênfase no Portugal 2030 e no PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. Apresentou ainda algumas linhas de financiamento para o empreendedorismo e garantiu que o Millennium BCP é um parceiro dos empreendedores, acompanhando-os ao longo “de todas as fases do projeto”.

O Banco Montepio foi representado por Catarina Cortiço, que começou por referir que esta entidade bancária “é uma parceira no âmbito do empreendedorismo e inovação social, com vários projetos em curso nesta área”. A profissional apresentou ainda diversas soluções de financiamento para a criação de startups, entre elas a Linha de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (LAECPE) e o Microcrédito Montepio (linha própria), explicando ainda que o departamento de Microcrédito do Banco Montepio “é especializado na análise e na ajuda para a criação de startups por parte de desempregados”.

Pedro Félix, Vice-Presidente da Direção da NERSANT, acompanhou toda a sessão, tendo referido que o apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas é uma das fortes apostas da NERSANT, que tem vindo há largos anos a ajudar empreendedores na implementação do seu negócio. “De facto, a realização da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação surgiu com o primeiro objetivo de dar a conhecer os empreendedores e novos negócios que ajudamos a criar”, referiu, acrescentando que a NERSANT está disponível para apoiar gratuitamente todos aqueles que tenham uma ideia de negócio e queiram implementá-la no mercado. “Apoiamos os empreendedores na elaboração do seu plano de negócios para apresentar junto da banca”, concluiu.

De referir que a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação decorre até 31 de maio, com a participação de 105 expositores e 707 produtos e serviços na montra. O certame pode ser visitado em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao, já tendo recebido mais de 13.000 visitas virtuais.

O ciclo de workshops encerra hoje, último dia do certame, com a sessão “Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região”, onde serão apresentados os portais Compro no Ribatejo e Startup Ribatejo.

