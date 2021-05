Grande prova de vida do basquetebol do distrito de Santarém

No Pavilhão Municipal de Santarém decorreu no passado dia 29 de maio, o Grande Torneio Sub 12 femininos e masculinos, que marcou o regresso deste evento com a participação de 82 Atletas oriundos de VN Barquinha, Entroncamento, Torre Novas, Tomar, Amiais de Baixo, Rio Maior, Chamusca e Santarém, que, com entusiasmo contagiante colocado nos seus jogos, provaram que o Basquetebol está bem vivo no Distrito de Santarém.

Os resultados foram os seguintes:

SC Barquinhense 34 x 46 CRC Grilo;

UDR Zona Alta 4 x 46 CDTN OAB;

BC Tomar 29 x 26 CDTN OAB;

SC Barquinhense 19 x 28 UDR Zona Alta;

CRC Grilo 10 x 40 BC Tomar;

CD Amiense 31 x 16 Santarém BC – Fem;

Rio Maior Basket 36 x 44 Santarém BC – Masc;

Santarém BC Fem 28 x 30 Chamusca basket;

Rio Maior basket 13 x 46 CD Amiense;

Chamusca BC 46 x 50 Santarém BC – Masc.

Nos jogos fora de Santarém de dia 29 de maio, a equipa SUB 16 masculinos deslocou-se para jogo com o Casal do, Entroncamento, cujo resultado de 52 x 64 sorriu ao Santarém Basket , enquanto a equipa Sub 16 femininos no mesmo dia defrontou a Zona Alta no Palácio de Desportos de T. Novas com o resultado favorável às da casa, por 72 x 50.

No domingo 30 de maio o Santarém Basket recebeu 4 jogos na Nave Desp. Santarém, com os seguintes resultados:

SUB 14 FEM – SBC B 31 Rio Maior Basket 55; SUB 14 FEM – SBC A 59 UDR Zona Alta 35; SUB 14 MASC – SBC 68 CDTN-OAB 71; SUB 19 FEM – SBC 45 UDR Zona Alta 59.

Próximos jogos:

SUB 18 M – Santarém BC x BC TOMAR, NAVE DESP SANTARÉM, 3 JUNHO, 11h30;

SUB 16 M – CDTN x Santarém BC, PALÁCIO DESP T. NOVAS, 3 JUNHO, 16h30;

SUB 16 F – Santarém BC x RIO MAIOR, PAV M SANTARÉM, 5 JUNHO, 14h30;

SUB 19 F – CNABRANTES x Santarém BC, PAV M TRAMAGAL, 6 JUNHO, 11h00;

SUB 14 F – Santarém BC x CNABRANTES, NAVE DESP SANTARÉM, 6 JUNHO, 16h30;

SUB 14 M – CHAMUSCA x Santarém BC, PAV EB 2,3 CHAMUSCA, 6 JUNHO, 18h00;

SUB 16 M – Santarém BC x RIO MAIOR, PAV M SANTARÉM, 6 JUNHO, 18h30.

