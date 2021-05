Município de Azambuja comemora Semana do Ambiente de 31 de maio a 5 de junho

O Município de Azambuja vai dinamizar uma iniciativa designada “Semana do Ambiente”, entre os dias 31 de maio e 05 de junho, com um conjunto de atividades direcionadas para a comunidade escolar e algumas abertas à população.

As comemorações iniciam-se na segunda-feira, dia 31 de maio, com um webinar sobre a Vespa Asiática, pelas 19h00, que será uma sessão aberta ao público, realizada na plataforma Zoom e transmitida em direto no Facebook do Município de Azambuja. A sessão é promovida pela empresa Enxame D’Abelhas e pretende ajudar a população a identificar esta espécie invasora, esclarecendo as precauções que se devem ter ao identificar uma vespa ou um ninho, como fazer as armadilhas caseiras para capturar vespas asiáticas e, ainda, explicar o trabalho que a autarquia tem feito no combate à vespa asiática.

Ao longo desta semana irão decorrer atividades dirigidas à comunidade escolar, entre as quais a pintura de um mural ligado à temática do ambiente, envolvendo alunos do Agrupamento de Escolas de Azambuja no âmbito do projeto TransformARTE, bem como um workshop sobre Compostagem e Reciclagem direcionado para os alunos da UTICA- Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja e, ainda, diversas atividades de sensibilização ambiental no paul de Manique do Intendente.

No Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, sábado, está programado um conjunto de atividades abertas à comunidade em geral.

Pelas 10h30, irá decorrer a inauguração da obra de Valorização da Ribeira de Aveiras, em Aveiras de Baixo. De referir que a intervenção é cofinanciada pelo Fundo Ambiental, teve início em outubro de 2020 e foi recentemente concluída. A ribeira atravessa os terrenos dos antigos viveiros do ICNF, onde a autarquia está a iniciar a implementação do futuro Parque Biológico e Ambiental de Azambuja.

Entre as 09h00 e as 17h30 haverá um conjunto de atividades a decorrer em Manique do Intendente. No recinto da Escola Básica local, poderá assistir-se a uma exposição, um filme e uma apresentação relacionados com o Paul de Manique do Intendente.

No espaço do paul, os visitantes poderão participar em vários ateliers de geologia, fauna e flora, que estarão a funcionar até às 17h30. No período da manhã, será realizada uma sessão de anilhagem de pássaros com o técnico ambiental Vitor Encarnação. A partir das 14h30, terá lugar um workshop, também aberto ao público, sobre “A importância da utilização do bunho”.

