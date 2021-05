Várzea Grande vai ser palco de evento desportivo de cariz solidário no 10 de junho

No próximo dia 10 de junho, feriado nacional, o Basket Club de Tomar (BCT), em parceria com o Município de Tomar e com o apoio da Associação de Basquetebol de Santarém e da Federação Portuguesa de Basquetebol, realiza um evento desportivo de minibasquete, de cariz solidário, com o envolvimento de vários voluntários, entre eles o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o Agrupamento 44 do Corpo Nacional de Escutas, Grupo Desportivo Nabância e a Casa dos Ofícios Hotel.

Na data em que se assinala o Dia Nacional do Minibasquete, a iniciativa pretende não só promover e dignificar a modalidade, mas também expressar a sua solidariedade através de ações que visam angariar bens e fundos que reverterão a favor do Banco Alimentar Contra a Fome e do CIRE.

Decorrerão várias atividades ao longo do dia que, com o envolvimento e participação da comunidade pretendem ser de animação e de convívio.

A apresentação desta iniciativa, no salão nobre dos Paços do Concelho, ficou também marcada pela assinatura do contrato de comodato de cedência de espaço, situado na Alameda Um de Março, cedido pelo município ao BCT, agora sua sede.

Alcino Gonçalves, presidente do BCT, expressou o seu agradecimento ao município e a todos os envolvidos na organização do evento.

Anabela Freitas, presidente da Câmara, sublinhou a ideia de que os espaços municipais são para servir a comunidade e enalteceu a iniciativa manifestando ainda interesse em apoiar o clube na promoção da modalidade e em eventos de prática desportiva.

O basquetebol, outrora modalidade adormecida no concelho, renasce gradualmente e é mais uma das várias modalidades que têm mostrado grande crescimento de praticantes.

