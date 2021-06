Aprenda como escolher uma empresa de luz e gás

Uma das melhores formas de poupar na energia é encontrar preços mais reduzidos. Mas, para isso, deve saber como escolher a melhor proposta, algo que agora o Mais Ribatejo lhe explica com o apoio da Comparamais

Encontrar os melhores preços de energia é uma excelente solução para reduzir as despesas mensais, que pode permitir poupar mais de 150€ por ano. Mas, para isso, é necessário saber o que é mais importante no momento de escolher a empresa de luz e gás para casa. Os preços são, obviamente, o principal elemento a ter em conta, embora existam outros fatores a que deve prestar atenção. Saiba agora quais são com o Mais Ribatejo e a Comparamais.

Ao que deve prestar atenção na escolha da empresa de energia

Os principais fatores a ter em conta quando escolhe um fornecedor de luz e gás são:

Preço da energia

Descontos, ofertas e promoções atuais

Facilidades de pagamento (débito direto, fatura eletrónica, lojas físicas, etc)

Quantidade de reclamações e qualidade do serviço ao cliente

Preço da energia é o principal elemento a considerar

É no preço do kWh da energia consumida e no valor pago diariamente pela potência contratada que estão as principais diferenças entre comercializadores de energia. Por isso, este é o principal fator a ter em conta quando escolhe uma empresa de energia. Para saber qual a melhor opção, deve sempre comparar os preços destes dois componentes antes de escolher um fornecedor de eletricidade e gás.

Para fazer esta comparação pode optar por duas soluções. Em primeiro lugar, pode ir diretamente aos sites das várias empresas (EDP Comercial, Endesa, Goldenergy, Iberdrola, Galp…) e ver quais as tarifas publicadas. Como alternativa, pode também usar um simulador de preços de luz e gás.

Com estes dados ficará, seguramente, a saber quem lhe garante o preço mais baixo, o que é o principal elemento a ter em conta quando escolhe um fornecedor.

Descontos e ofertas

Deve ponderar duas hipóteses. A primeira é conseguir descontos diretos no preço, através de reduções que chegam até 25%. Em segundo lugar, pode optar por outros benefícios através de parcerias com hipermercados, telecomunicações e outros serviços.

Caso a sua principal preocupação seja reduzir a fatura, optar por descontos no preço é a solução ideal. Deve, no entanto, ter sempre em conta qual o preço-base a que são aplicados os descontos.

Por exemplo, um desconto de 10% num preço kWh de 0,1600€ significa um custo final de 0,1440€. Mas um desconto de 5% num preço de 0,1500€ coloca o valor final em 0,1425€. Ou seja, não seja apenas levado pelo desconto sem olhar para os preços iniciais.

Pode, no entanto, escolher outra alternativa, e ter vantagens “cruzadas” com outros produtos. Dois bons exemplos disso são a Galp e a MEO Energia. No primeiro caso, parte do valor da fatura reverte para o Cartão Continente, enquanto ao assinar a segunda empresa referida vai duplicar a velocidade da internet em casa. Ou seja, não poupa diretamente na energia mas vai poupar em outros produtos.

Facilidades de pagamento

Também aqui deve colocar dois cenários em questão. Caso queira optar pelo débito direto, algo possível em todas as empresas de energia, verifique quais lhe oferecem descontos por escolher esta modalidade de pagamento.

Mas se não gosta de ser surpreendido quando estes valores são retirados na conta, e prefere o tradicional pagamento numa loja, verifique que empresas têm esta possibilidade perto de si. Ou, como alternativa, se tem formas simplificadas para pagar por referência multibanco ou numa payshop.

Qualidade do serviço

Há que explicar, em primeiro lugar, que a distribuição de eletricidade tem sempre a mesma qualidade em todos os comercializadores de energia, porque a tarefa é sempre assumida pela e-Redes (antiga EDP Distribuição). Como tal, deve considerar outros elementos para aferir a qualidade do serviço prestado.

Comece por verificar qual a quantidade de reclamações que cada empresa tem e os motivos de queixas. Por exemplo, se vir que muitas queixas são por subidas inesperadas nas faturas ou estimativas erradas que resultam em agravamentos pesados na mensalidade, deve evitar expor-se a estes riscos.

Veja, ainda, qual a facilidade de tratar questões online. Caso escolha uma empresa com uma Área de Cliente online e Apps para tratar das suas questões, simplificará qualquer necessidade de contacto ou de obter informações sobre o seu contrato. Como tal, tenha também em conta a questão da acessibilidade quando vai fazer esta escolha.

Agora já sabe os principais fatores a que deve prestar atenção quando escolhe uma empresa de energia. Por isso, analise bem todos os dados e informações e faça uma escolha acertada, para garantir que tem os preços mais baixos e a melhor qualidade no serviço de luz e gás.

