Atleta do Vitória Clube de Santarém, Renato Bento é campeão nacional de teqball

É um momento histórico para a vida desportiva do Vitória Clube de Santarém: Renato Bento é o primeiro campeão nacional de sempre de teqball na categoria de Mixed Doubles (pares mistos) em Portugal.

A consagração ocorreu no último sábado, no I Open de Teqball de Lisboa, 8.ª e última etapa do Circuito Nacional 2020, onde o vitoriano conquistou um brilhante 3.º lugar, fazendo parelha com Carolina Ferreira, talentosa atleta que conta com 19 internacionalizações nas Seleções Nacionais jovens de futebol e que, pela primeira vez, envergou oficialmente a camisola do Vitória.

Num evento realizado na Pista de Atletismo Professor Moniz Pereira, o percurso do duo vitoriano seria apenas interrompido nas meias-finais, diante da dupla brasileira constituída por Alan Cavalcanti, antigo astro do futebol de praia, e Rafaela Veiga (9-12 e 8-12), tendo a etapa sido conquistada pelo internacional português Dyego Souza (ex-Benfica e SC Braga, entre outros) e Beatriz da Silva. No desafio de atribuição do 3.º e do 4.º lugar, os azuis e brancos bateriam o Estoril Praia por 2-0 (duplo 12-5).

Finda a competição, importa recordar ainda com justiça, no inesquecível percurso de Renato Bento rumo ao título nacional, o precioso e determinante contributo de Inês Lopes (com dois 1.º lugares, em Leiria e Santarém, e um 2.º, em Ponte de Lima) e, ainda, de Carolina Clemente (com um 1.º lugar na etapa de Évora).

Aguarda-se agora com expectativa a divulgação dos rankings finais por clubes, categoria na qual o emblema vitoriano tem também legítimas aspirações ao título.

“Neste momento de inolvidável orgulho, o Vitória Clube de Santarém agradece à Federação Teqball Portugal, a todos os parceiros institucionais, patrocinadores oficiais e, claro, e acima de tudo, a todos os intérpretes que, em torno da mesa curva, tornaram possível este feito inédito”, dedicando uma palavra especial ao campeão vitoriano Renato Bento, “pelo vitorianismo e a elevada dedicação com que vem defendendo, já há largos anos, o emblema azul e branco nas mais diversas funções e modalidades”, refere o clube em nota oficial nas suas redes sociais,.

Agora, os vitorianos preparam já a participação no Circuito Nacional 2021, cujo início está agendado já para o dia 19 de Junho.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...