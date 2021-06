Azambuja assinala Dia Mundial da Criança com oferta de lembranças aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, que se assinala anualmente no dia 1 de junho, o Município de Azambuja presenteou os cerca de 1100 alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico dos três agrupamentos de escolas do concelho. A entrega foi realizada pelo Presidente da Câmara e pelos vereadores com pelouros, que procederam, nesta manhã, à distribuição das lembranças nas várias escolas, nos jardins-de-infância e na creche municipal.

Aos alunos do pré-escolar foi oferecido um saco/mochila e aos alunos do 1º CEB um jogo educativo sobre o concelho, intitulado “Descobrir Azambuja”. Ambos os presentes são personalizados com a imagem e divulgação do projeto “As Viagens do Zambujinho”, que ao longo de 14 anos continua a dar a conhecer, junto dos mais novos, toda a riqueza do imenso património do concelho nas suas diversas vertentes.

Em comunicado, o Município de Azambuja deseja, profundamente, que todos os dias sejam Dia da Criança, e em que todas as crianças do mundo vejam cumpridos os direitos de aprender, de brincar e de ser feliz!

