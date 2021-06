Dia Mundial da Criança comemorado no Entroncamento com muita alegria

A Câmara Municipal do Entroncamento assinalou hoje, dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança nas escolas públicas e privadas do concelho.

Pretendeu-se uma partilha de emoções conjunta, tendo sempre presente a situação pandémica que o nosso país atravessa e que todos devemos dar o exemplo.

Nos estabelecimentos de ensino público, criaram-se atividades em cada estabelecimento de ensino, respeitando as “bolhas” por nível de ensino, onde os alunos puderam dar asas à sua criatividade, plantar vegetais ou simplesmente dançar, fazer jogos tradicionais ou dramatizar uma história, onde participaram cerca de 960 alunos.

O Presidente da Câmara Municipal, Vice-Presidente, Vereadores Carlos Amaro e Tília Nunes, bem como os Presidentes das Juntas de Freguesia, Direção do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento e representantes da CPCJ, visitaram os estabelecimentos de ensino pré-escolar e de 1º ciclo (públicos e privados) do concelho, e ofereceram um livro com o título “Conhece os Teus Direitos” alinhando a visão que as crianças têm do mundo e dos direitos, num total de 1400 livros.

O Dia Mundial da Criança do Entroncamento foi uma organização da Câmara Municipal através da Unidade de Educação e Apoio Social, Desporto e equipa multidisciplinar, contando com o apoio das Juntas de Freguesia de São João Baptista e Nossa Senhora de Fátima, Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento e CPCJ.

