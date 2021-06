Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação foi o certame digital mais visitado de sempre com 16.000 visitas

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação organizada pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, terminou ontem, com um balanço muito positivo. O certame digital foi o mais visitado de sempre, ao reunir 16 mil visitas.

A segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, online entre 1 e 31 de maio na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, foi um sucesso. O evento online organizado pela associação empresarial registou cerca de 16 mil visitas virtuais, o maior número de visitantes numa feira digital da NERSANT até ao momento.

Cada empresa participante recebeu, em média, 51 visitas e cada artigo foi visitado, em média 11 vezes. Foram ainda registadas, através da plataforma, 86 pedidos de informação e realizadas 15 encomendas de produtos ou serviços.

Durante o certame, foi realizado um ciclo de sete webinares com temas do interesse do público do certame, onde estiveram presentes 307 participantes, uma média de 44 participantes por seminário. “Diagnóstico: Identificação das competências e recursos internos”, “Mudança no Comportamento do consumidor e manutenção do relacionamento”, “Medidas de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo”, “Canais de distribuição: Novas Tendências”, “A Transformação Digital”, “Soluções de Financiamento para Startup” e “Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região” foram as sessões online realizadas.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, decorreu durante todo o mês de maio, com a participação de 105 empresas e a exposição 707 serviços e produtos. Foi dinamizada pela NERSANT com o objetivo de dar destaque às empresas criadas com o seu apoio, mas também a todas as startups da região. Paralelamente, a feira pretendeu de igual modo dar destaque a empresas com processos de recrutamento em cursos, bem como empresas na área da formação, com o objetivo da promoção do emprego e da qualificação dos recursos humanos.

No âmbito das feiras digitais da NERSANT, arrancaram hoje dois certames: a 1.ª Feira Empresarial Ourém+Digital e a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo. Os interessados em participar ainda o podem fazer, bastando contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

