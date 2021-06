Há um novo +desporto +saúde em Rio Maior

O renovado projeto + desporto + saúde para o concelho de Rio Maior foi apresentado no dia 29 de maio.

A inauguração contou com a presença do Presidente do Município de Rio Maior, Luís Filipe Santana Dias, dos Vereadores do Município, da Presidente do Conselho de Administração da Desmor, Diva Cobra, e da Vice Presidente da Federação Portuguesa de Padel, Catarina Carvalho.

O + desporto + saúde visa a promoção da atividade física e de um estilo de vida saudável, sendo destinado a toda a população do concelho, contribuindo para uma vida mais ativa através da criação de hábitos de prática de atividade física regular.

Foi também apresentado o GABINETE +D+S que irá proporcionar, aos riomaiorenses, um serviço gratuito de avaliação física, onde, através da análise de necessidades e objetivos, os nossos técnicos especializados vão aconselhar a prática mais indicada em serviços públicos e privados. Procuramos a sensibilização de todos os participantes para a adoção de estilos de vida saudáveis através da mudança comportamental. Fica localizado no Complexo de Piscinas, com acesso perto da secretaria.

Há mais de 20 anos que a Desmor e o Município de Rio Maior, com o apoio das Juntas de Freguesia, desenvolvem o Mais Desporto, Mais Saúde, promovendo a atividade física e os estilos de vida saudáveis. E nos últimos meses, de pandemia, através das redes socais, continuámos a chegar a todos os riomaiorenses com a versão EM CASA.

Este popular projeto vai agora entrar numa nova fase, cheia de novidades e ambição, nos serviços a prestar a todos os riomaiorenses.

A nova versão do + desporto + saúde divide-se em quatro programas:

+ corrida – proporciona a iniciação à corrida e ao trail orientada por um técnico especializado. Tem como principal objetivo a promoção e iniciação à modalidade e a capacitação para a prática autónoma. O + corrida lança vários desafios aos praticantes através de objetivos e metas a atingir. Vai funcionar com Centros de corrida com sessões de treino de corrida e trail; 4x por semana e sessões temáticas ao sábado; dos 20 aos 40 anos.

+btt – proporciona a iniciação ao btt orientada por um técnico especializado. Tem como principal objetivo a promoção e iniciação à modalidade e a capacitação para a prática autónoma. O + btt lança vários desafios aos praticantes através de objetivos e metas a atingir. Vai funcionar em Centros de BTT com sessões de treino de BTT e ciclismo; 2x por semana e sessões temáticas ao sábado; para idades de mais de 6, aos 16 anos, e dos 30 aos 50 anos.

+ sénior – proporciona à população com +65 anos uma atividade física regular e devidamente orientada tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida. Aumenta os níveis de independência e de autonomia, através do aumento da força e resistência muscular, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. Combate o sedentarismo, a inatividade e o isolamento social. Vai também funcionar em Centros de Gerontomotricidade com sessões de atividade física; 2x por semana; dirigido a + 65 anos.

+ ativo – proporciona à população adulta uma atividade física regular tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida. Promove a saúde, o bem-estar físico e psíquico através de atividades orientadas por um técnico especializado. Procura sensibilizar para a importância da actividade física como instrumento fundamental para uma vida saudável e equilibrada. Vai funcionar em Centros de atividade física com sessões de fitness; 2x por semana; dos 20 aos 65 anos.

Estes programas têm o seu arranque hoje, no dia 1 de junho. Todas as informações estão disponíveis nas nossas redes sociais (facebook e instagram), neste website e na Secretaria do Complexo de Piscinas.

Após a apresentação do Gabinete, foi inaugurado o segundo campo de padel, a cobertura e a requalificação do espaço envolvente, com destaque para a requalificação do parque de estacionamento do Complexo de Piscinas.

