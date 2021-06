NERSANT tem programa de consultoria e formação financiado a 90% para o setor do turismo

O Governo vai investir seis mil milhões de euros na recuperação da indústria turística, através do plano “Reativar Turismo | Construir Futuro”, que pretende o relançamento pós-Covid do setor. O Melhor Turismo 2020, programa de formação e consultoria para o setor implementado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, dá resposta a um dos eixos de atuação identificados: “conhecimento e qualificações de gestores e trabalhadores”.

O Governo apresentou no dia 21 de maio o Plano de Ação para a reativação da indústria turística, que prevê um investimento de seis mil milhões de euros num conjunto de iniciativas dirigidas às empresas, aos turistas e aos residentes, que visam posicionar o setor num patamar superior de criação de valor, aumentar a reputação da Marca Portugal e a competitividade do destino.

O plano “Reativar Turismo | Construir Futuro” assenta em quatro pilares de atuação – apoiar empresas, fomentar segurança, gerar negócio e construir futuro – e é composto por ações específicas, de curto, médio e longo prazo, que permitirão ultrapassar os 27 mil milhões de euros de receitas turísticas em 2027, de forma sustentável, gerando riqueza e bem-estar em todo o território, ao longo de todo o ano e apostando na diversificação de mercados e segmentos, uma das metas preconizadas na Estratégia Turismo 2027.

No âmbito do eixo “construir o futuro”, uma das medidas identificadas pelo plano é a aposta no conhecimento e qualificações de gestores e trabalhadores, através da formação dos trabalhadores do turismo e da capacitação dos gestores para as empresas.

O programa de consultoria e formação da NERSANT para o setor do turismo – o Melhor Turismo 2020 – já em implementação na região, permite às empresas do setor iniciar desde já esta aposta, com financiamento de 90%, o que significa que os empresários apenas terão de cobrir 10% das despesas do projeto.

O programa, em linha com o plano agora lançado pelo Governo, pretende modernizar os modelos de negócio, a organização das práticas de gestão, diversificar a oferta e contribuir para a afirmação de Portugal como destino turístico de referência e referenciar Portugal como destino reconhecido pela qualidade e excelência dos seus serviços turísticos.

O Melhor Turismo 2020 poderá ser implementado em diversas áreas temáticas – de acordo com os interesses das empresas participantes – e terá como mentor um consultor sénior que guiará a empresa na implementação de um plano de mudança e modernização. Para isso, o consultor, com o empresário, fará um diagnóstico à empresa, trabalhando de seguida para a criação de um plano de ação que pretenda responder à demanda das novas exigências do setor do turismo na era pós-Covid.

As empresas do setor do turismo interessadas em integrar este programa, poderão desde já contactar a NERSANT, através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500. Mais informações sobre o projeto, podem ainda ser consultadas na área da formação do portal da associação, em www.nersant.pt.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...