Roadshow Net Viva & Segura na Escola Técnica e Profissional do Ribatejo

A NET Viva e Segura, uma parceria da DECOJovem e DECO PROTESTE com o Google, é um projeto que promove a literacia digital e incentiva os jovens com idade escolar entre os 13 e 17 anos a aceder à internet de forma segura esteve no passado dia 25 de maio na Escola Técnica e Profissional do Ribatejo.

Durante uma manhã muito animada com a presença de mais de 280 alunos e professores, a escola pode contar com uma conferencia em formato digital onde se abordou os temas da segurança dos dados, privacidade e cuidados com as partilhas, respeito e cortesia nas redes sociais para que os alunos fiquem mais preparados e sejam mais críticos na sua utilização da internet. Foram desenvolvidas várias dinâmicas e jogos digitais.

A DECOJovem contou com vários animadores e especialistas para acompanhar estas atividades.

Estiveram presentes, João Martins, da Insafe European Network, Tânia Vieira, jurista da DECO, e Nídia Jesus, do Programa Agora Nós do IPDJ, procurando incentivar os mais novos a pensar sobre temáticas que fazem parte da sua realidade virtual e vida social, nomeadamente segurança, privacidade e respeito na sua presença no mundo digital.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...