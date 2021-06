“Taverna 1488” na envolvente do Parque de Campismo de Constância vai ser palco de atividades culturais a 10 de junho

Aberta desde o dia 15 de abril, a “Taverna 1488” é um snack bar moderno, junto ao parque de Campismo de Constância, onde são dadas a provar uma diversidade de tapas, de petiscos, pratos e vinhos regionais. A decoração destaca-se pela originalidade e evoca os Descobrimentos, nomeadamente o ano de 1488 em que Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, depois rebatizado de Boa Esperança.

Trata-se de uma aposta da empresa “Alma do Zêzere”, concessionária do Parque de Campismo, que tem como rosto Carlos Magno Damião, 36 anos, que com o apoio do seu pai, Ernesto Damião, aproveitou a pandemia para mudar de vida, trocando Barcelona pela região onde o Tejo se encontra com o Zêzere, para aqui trabalhar e viver com a sua família. “Achei que podíamos trazer algo de diferente à região. O próprio parque de campismo, apesar de haver alguns na região, poderá ser uma mais valia e, sobretudo, trazer algum turismo para o interior, nomeadamente o mercado estrangeiro e com isso ajudar também melhorar a economia do nosso país”, sustenta.

Deste modo, para celebrar a passagem da tormenta (de arriscar lançar um negócio em plena pandemia) rumo à boa esperança, o local vai ser palco de atividades de animação cultural no próximo feriado, 10 de junho.

Quem ali se deslocar, a partir das 10h00, pode ter a oportunidade de ir cortar o cabelo a um barbeiro local, fazer uma tattoo ou, por volta da hora de almoço, se deixar deslumbrar pelos sons do Carrilhão Lvsitanvs. Á noite está previsto um Remember “Corto Maltes”, pelo grupo Fatias de Cá. Atrativos mais do que suficientes para ir até Constância, podendo ainda experimentar as tapas e os petiscos que surpreendem pela sua apresentação no prato.

A tranquilidade é o ponto chave do Snack Bar “Taverna 1488”, que dá um novo encanto à zona envolvente do Parque de Campismo, funcionando como apoio de restauração aos campistas, mas não só. “Este é um espaço que não é um espaço normal de restaurante. É um espaço que se nós estivemos aqui tranquilamente a comer, a beber um copo, a olhar para o rio, com o silencio acabamos por sentir aquela descarga energética daquela vida de stress, do confinamento, das quatro paredes”, refere Ernesto Damião.



A “Taverna 1488” está aberta todos os dias, entre as 09h30 e as 22h30, servindo pequenos-almoços, almoços e jantar.

