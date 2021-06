Vila Franca de Xira – Detido por violência doméstica e com armas apreendidas

Militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas (NIAVE) da GNR de Almada, no dia 31 de maio, deteve um homem de 44 anos pelo crime de violência doméstica, no concelho de Vila Franca de Xira.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor adotou sempre uma conduta controladora e ciumenta com a vítima, sua ex-companheira, de 50 anos, exercendo pressão psicológica e infligindo agressões verbais e ameaças de morte na relação que mantiveram durante cerca de três anos. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção e de busca domiciliária, tendo sido apreendida, na residência do agressor, uma espingarda caçadeira de calibre 12, uma espingarda de ar comprimido e um bastão em madeira.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Barreiro, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de apresentações bidiárias no posto policial da sua área de residência e proibição de contacto e aproximação da vítima e sua filha, da sua casa e do seu local de trabalho.

A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).

