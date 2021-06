Covid-19 – Aumentam para 63 os casos ativos em Santarém

Nas últimas 24 horas, registou-se mais um novo caso de covid-19, no concelho de Santarém. Aumenta assim, para 63 o número de casos ativos hoje no concelho, o que é mais de metade do número total de casos ativos nos 9 concelhos do ACES Lezíria. Há também mais um caso em vigilância ativa, somando 431 as pessoas em vigilância ativa no concelho.

O índice de transmissibilidade aumentou para 1.1, e a incidência acumulada nos últimos 14 dias aumentou para 111 casos, aproximando-se do limiar dos 138 casos, a partir do qual o concelho passará a risco elevado.

Dois novos casos no ACES Lezíria

Nas últimas 24 horas registaram-se apenas 2 novos casos confirmados nos 9 concelhos do ACES Lezíria: um em Santarém e outro em Almeirim. Isto, depois do grande aumento do número de casos verificado ontem, com 22 novos casos, destacando-se 11 novos casos em Salvaterra de Magos, 8 em Santarém, e 1 em Rio Maior, um em Almeirim e um no Cartaxo.





