Orçamento participativo – Bombeiros Voluntários do Entroncamento recebem equipamentos de proteção e socorro

O Município do Entroncamento entregou hoje, dia 4 de junho, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, equipamentos de proteção e socorro, no âmbito da proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2019.

Um investimento de 29.990,08 Euros em equipamentos que reforçam os disponíveis, alguns já a apresentar algum desgaste e uma vez que é uma Associação sem fins lucrativos, muitas vezes sem verbas disponíveis para proceder à sua substituição, este reforço vem acautelar a segurança dos operacionais.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria manifesta o seu entusiasmo com esta entrega “A capacidade de atuação dos nossos bombeiros depende de estarem apetrechados com os meios necessários para proteger os seus operacionais e as nossas populações com eficácia e prontidão. É com enorme regozijo que hoje faço esta entrega.”

Este momento contou com a presença do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, Carlos Amaro, e do cidadão proponente desta proposta vencedora, Rodrigo Bertelo.

