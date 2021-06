Cidade Desportiva ganha mais 50 árvores no Dia Mundial do Ambiente

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora este sábado, dia 5 de junho, a Câmara Municipal de Abrantes convidou os agrupamentos de escuteiros de Abrantes para a plantação de 50 árvores na Cidade Desportiva, em Abrantes.

As 50 árvores (medronheiros e carvalhos), espécies autóctones e características dos nossos bosques e matas, foram cedidas ao Município de Abrantes pelo movimento “Terra de Esperança” e foram esta manhã plantadas em espaços disponíveis na zona envolventes às piscinas municipais de Abrantes e campo de basebol.

Na ocasião, perante os cerca de 30 escuteiros (cinco elementos de cada agrupamento), o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, destacou a importância de termos uma floresta organizada porque “o território do nosso concelho tem muita floresta e quando chega a esta altura do ano ficamos sempre muito preocupados com os incêndios, temos que plantar árvores de forma organizada e estruturada de forma a criar as melhores condições para termos uma boa floresta”.

Participaram nesta iniciativa os seis agrupamentos de escuteiros de Abrantes: Agrupamento 172 do CNE – Abrantes; Agrupamento 1053 do CNE – Alferrarede; Agrupamento 1093 do CNE – Chainça; Agrupamento 193 do CNE – Mouriscas; Agrupamento 697 do CNE – Rossio ao Sul do Tejo e Agrupamento 273 do CNE – Tramagal.

O movimento “Terra de Esperança” foi criado pela Fundação Galp e a ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente como forma de trazer uma nova esperança à terra devastada pelos fogos que deflagraram no verão de 2017, um pouco por todo o país. No âmbito desta iniciativa, já foram plantadas, em concelhos de norte a sul do país, mais de 280.000 árvores, uma área que corresponde a mais de 300 campos de futebol.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...