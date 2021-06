Dino D’Santiago, The Legendary Tigerman, Susana Travassos e Pedro Dionísio & Banda no Rail Fest Entroncamento

O Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento será o palco, entre os dias 25 e 27 de junho, dos espetáculos musicais de Dino D’ Santiago, The Legendary Tigerman, Susana TravassoS e Pedro Dionísio & Banda – Estação 1960, que fazem parte da programação do Rail Fest.

No dia 25 de junho, pelas 21h00, sobe ao palco Dino D’ Santiago. Músico e compositor português de ascendência cabo-verdiana. Começou por chamar a atenção em 2003, na “Operação Triunfo”. Em 2019, com o disco “Mundu Nôbu”, ganhou “Melhor Álbum”, “Melhor Artista Solo” e “Prémio da Crítica” dos Play-Prémios da Música Portuguesa, sendo o cantor que mais prémios recebeu nesta primeira edição. Em 2019 pisou palcos como o do Super Bock Super Rock, NOS Primavera Sound (Porto), MED (Loulé), FMM (Sines), entre muitos outros.

No dia 26 de junho, às 21h00, o Rail Fest conta com “The Legendary Tigerman”. É o alterego de Paulo Furtado, multifacetado Artista de Coimbra. Inspirado no velho formato de one-man-band, nascido nas margens do Delta de Mississipi, é um conceito adaptado e vivido no Século XXI, com uma espécie muito particular – ao formato analógico tradicional (bombo, prato de choque, guitarra) juntam-se, sem puder, soluções eletrónicas. Recentemente voltou a tocar a solo, mas sendo com banda ou em formato one-man-band, o resultado conhecido é sempre explosivo.

No dia 27 de junho, pelas 16h00, é a vez de Susana Travassos marcar presença no Rail Fest. Cantora algarvia com uma trajetória incomum e uma forte ligação com a América Latina. Viveu quase dez anos entre o Brasil e a Argentina, onde gravou o seu último disco, Pássaro Palavra, e se apresentou ao lado de grandes nomes da música como Toninho Horta, Yamandu Costa, Carlos Aguirre, Chico Cesar, Zeca Baleiro, entre outros. Neste concerto, Susana apresenta temas originais de seu último disco, além de importantes temas de sua carreira que vão do fado ao cancioneiro latino-americano.

Também no dia 27 de junho, às 18h00, sobem ao palco Pedro Dyonysyo & Banda – Estação 1960. Pedro Dyonysyo e a sua banda apresentam temas originais em formato acústico e intimista numa viagem musical no espaço e no tempo. Este espetáculo que irá reunir outras artes para além da música irá vincar referências à sua cidade e ferrovia que darão o mote orientador deste espetáculo montado propositadamente para este evento.

Os espetáculos decorrem no Museu Nacional Ferroviário, sendo as entradas gratuitas, com limitação de lugares. Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 9 de junho, para levantamento na Galeria Municipal (Centro Cultural), no Museu Nacional Ferroviário ou no local 2h30 antes do espetáculo (caso não esgotem anteriormente). Tendo em conta as limitações, serão apenas disponibilizados 4 bilhetes por pessoa.

As reservas poderão ser efetuadas a partir de 9 junho pelo email cultura@cm-entroncamento.pt ou através do número 249 720 400 – Tecla 6 e devem ser levantadas no local do espetáculo até 30 minutos antes do mesmo. Caso não sejam levantadas nesta condição, a reserva fica sem efeito.

O Rail Fest decorre entre 20 junho de 2021 e maio de 2022 nos Municípios do Entroncamento, Águeda e Vila Velha de Ródão sendo cofinanciado pelo Programa Operacional Centro 2020 – Portugal 2020, Feder – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...