Nicarágua procura produtos alimentares portugueses no NERSANT Business 2021

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, realiza de 14 a 18 de junho, em modo virtual, o NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. O encontro de networking empresarial internacional vai contar com a participação de 50 mercados estrangeiros de todo o mundo, entre eles a Nicarágua, uma estreia absoluta no evento que comemora 10 anos esta edição. O país procura produtos alimentares portugueses.

A Nicarágua vai marcar presença, pela primeira vez, no NERSANT Business, encontro internacional de negócios organizado anualmente pela NERSANT. O país da América Central estará representado por uma empresa com mais de 50 anos e que opera em todo o território nacional, e que vai marcar presença na edição online do evento com o objetivo de encontrar produtos alimentares portugueses.

Entre as preferências da Nicarágua, encontram-se azeites, vinagres e molhos, sal, arroz e massa, aperitivos e snacks doces e salgados, doces, vinho, produtos de pastelaria e padaria, marmeladas, geleias e compotas, charcutaria e comida enlatada.

As empresas portuguesas interessadas em exportar estes produtos para este país da América Central, podem participar no NERSANT Business, que faculta acesso direto à sua plataforma de negócios onde cada empresa participante pode enviar pedidos de reunião às diversas empresas estrangeiras presentes, ficando também acessível para receber solicitações de compradores internacionais para concretizar reuniões B2B. Nesta rede social de negócios, cada empresa tem um perfil onde apresenta os seus produtos e serviços, sendo que a mesma pré-agenda um calendário de reuniões de acordo com a coincidência de interesses entre empresas portuguesas e estrangeiras.

Com esta participação, as empresas portuguesas têm acesso a um conjunto de cerca de 100 importadores de 50 mercados externos, podendo iniciar ou reforçar laços comerciais com estes países durante o evento. O encontro tem, assim, por base a realização de reuniões de negócios por videoconferência, sendo a agenda de encontros e a garantia da sua realização, da responsabilidade da NERSANT, que acompanhará e monitorizará todos os contactos.

De referir que esta será a segunda edição virtual do NERSANT Business. A primeira aconteceu o ano passado, com um balanço muito positivo. O evento contou com a participação de 94 importadores de 46 países, tendo sido realizadas 1.115 reuniões de negócios entre empresas portuguesas e estrangeiras e concretizadas inúmeras oportunidades de negócios.

Este ano, para além da Nicarágua, contam-se, entre outros, países como a Alemanha, Argentina, Botswana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Catar, China (Hong Kong), Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Equador, Estados Unidos da América, França, Gana, Hungria, Irlanda, Macedónia do Norte, México, Peru, Polónia, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Suécia, Tunísia, Uruguai e Vietname.

As empresas nacionais interessadas em dar a conhecer os seus produtos ou serviços junto dos mercados externos ainda podem inscrever-se no evento, devendo para o efeito contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. A plataforma do evento está disponível em https://business2021.nersant.pt/. A NERSANT espera ainda, caso a evolução da pandemia o permita, voltar a organizar o evento em modo presencial no segundo semestre deste ano.

De referir que o NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será coordenado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

