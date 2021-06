Novo certame digital da Nersant em julho: 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo promove oferta turística da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre 01 e 31 de julho, mais um certame digital, desta vez direcionado ao setor do turismo. A 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo pretende promover a região como destino turístico de excelência, através da promoção da oferta turística deste território.

A região do Ribatejo é conhecida pela forma como acolhe os visitantes, que têm a oportunidade de desfrutar da natureza, do património e da gastronomia regional, associando momentos de lazer inesquecíveis. Com o objetivo de promover a oferta turística da região, a NERSANT organiza entre 01 e 31 de julho a 2.ª edição da Mostra do Turismo do Ribatejo, que pretende voltar a dar destaque às infraestruturas de apoio existentes na região, nomeadamente ao nível da hotelaria, restauração, espaços e serviços e atividades disponíveis.

O certame incidirá, assim, na apresentação dos diversos prestadores de serviço disponíveis na região: hotéis, alojamento local, restaurantes, empresas de animação outdoor, entre outras.

A 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo vai realizar-se na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, durante todo o mês de julho, tendo cada uma das empresas participantes uma montra virtual própria onde se apresenta e onde pode dar a conhecer a sua oferta. Através do seu perfil, é possível entrar em contacto direto com cada empresa e adquirir produtos ou serviços disponíveis.

As empresas interessadas em participar neste certame devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. As empresas associadas da NERSANT (com quotas pagas) e os aderentes VIVER O TEJO não têm qualquer custo de participação.

