União que dá força ao Santarém Basket

O Santarém Basket Clube participou com todas as suas equipas Sub 8-10-12 femininos e masculinos no Pavilhão Desportivo da EB 2,3 da Chamusca onde decorreu no passado dia 5 de junho o Grande Torneio Sub 12 e a Concentração Distrital de Minibasquete Sub 8 e Sub 10, que, com muita alegria e participação entusiasta continuam a espalhar pelos pavilhões do Distrito a magia do Basquetebol.

Os resultados foram os seguintes:

SUB 12 – Santarém BC M 42 X CD Amiense F 26; Santarém BC F 70 x Rio Maior Basket F 08; Santarém BC F 30 X Santarém BC M 32.

Resultados de outros escalões, jogos de 3, 5 e 6 de junho:

Sub 18 Masc – Santarém BC 65 x BC Tomar 43;

Sub 19 Fem – CN Abrantes 62 x Santarém BC 88;

Sub 14 Fem – Santarém BC”B” 74 x CN Abrantes 41;

Sub 14 Masc – Chamusca BC 63 x Santarém BC 51;

Sub 16 Masc – Santarém BC 15 x Rio Maior Basket 119.

Próximos jogos:

Sub 8-10-12 Fem/Masc, participam no Dia Nacional do Minibasquete em Tomar, 10 de junho, organizado pelo BC Tomar;

Sub 18 Masc, CDTN-OAB x Santarém BC, 10 junho às 16h30, Pavilhão da Escola Artur Gonçalves em T. Novas;

Sub 16 Fem, Santarém BC x Rio Maior Basket, 11 junho às 21h00, Nave Desportiva de Santarém;

Sub 16 Masc, Santarém BC x Casal do Grilo, 12 junho às 16h30, Nave Desportiva de Santarém;

Sub 14 Fem, Santarém BC”A” x CN Abrantes, 13 junho às 11h30, Nave Desportiva de Santarém;

Sub 19 Fem, Santarém BC x CD Amiense, 13 junho às 14h30, Nave Desportiva de Santarém;

Sub 18 Masc, Santarém BC x CN Abrantes, 13 junho às 16h30, Nave Desportiva de Santarém;

Sub 14 Fem, UDR Zona Alta x Santarém BC”B”, 13 junho às 18h30, Pavilhão da Escola Artur Gonçalves em T. Novas.

