Centro Cultural do Cartaxo celebra 16 anos com concerto dos Corvos e exposição

O aniversário vai ser assinalado com a inauguração da exposição de homenagem a Maria Manuel Simão e a Rogério Mendes Coito, que conta com o concerto Dedicatórias, no dia 10 de junho e, no dia 11 de junho, com o concerto da banda Corvos, que escolheram o palco do Centro Cultural para gravar ao vivo o videoclip do seu novo trabalho discográfico.

O Centro Cultural do Cartaxo assinala, no dia 10 de junho, quinta-feira, 16 anos de vida. Neste dia, feriado nacional, as portas do Centro Cultural abrem às 17h30, para a inauguração da exposição de homenagem à Vida e Obra de Maria Manuel Simão e de Rogério Mendes Coito, ambos falecidos recentemente.

A inauguração contará com um concerto que João Ramos, João Guerra e Sandro Félix vão levar ao palco e que não poderia ter nome mais adequado – Dedicatórias. A Câmara Municipal do Cartaxo, que organiza a homenagem evocativa, convidou ainda a fadista Filipa Maltieiro, para cantar fados com letras de Rogério Mendes Coito.

A inauguração da exposição está marcada para as 17h30 e o concerto para as 18h00 – a entrada é livre, mas o plano de contingência e as medidas de prevenção de contágio da Direção-Geral da Saúde, impõem a emissão de bilhetes, que podem ser levantados na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, de quarta a sábado — das 15h00 às 20h00.

No dia 11 de junho, às 21h00, será a banda Corvos, a subir ao palco do Centro Cultural do Cartaxo para um concerto que marca o regresso, aos discos, da banda de rock instrumental. Durante o concerto, será gravado o videoclip de promoção do novo trabalho discográfico da banda, que estará brevemente disponível.

Corvos é uma banda com mais de vinte anos, que apresenta arranjos e interpretações intemporais ao gosto musical eclético. A partir das suas origens clássicas, a banda faz incursões pelo rock, pela música popular contemporânea e por variadíssimos estilos musicais.

Constituída originalmente por um quarteto de cordas – Tiago Flores e Bruno Silva, violinos; Valter Freitas, violoncelo; e Luís Santos, viola de arco –, a banda cresceu e transformou-se, com a entrada de Pedro Silva, na bateria e Nuno Correia, no baixo.

Corvos vem ao Cartaxo apresentar originais da sua carreira, sobretudo rock instrumental e algumas novidades que vão integrar o seu novo trabalho discográfico. Não perca o concerto e testemunhe com o a banda alia o virtuosismo instrumental dos seus elementos, à excelência das composições.

EXPOSIÇÃO

Homenagem Evocativa da Câmara Municipal do Cartaxo

Vida e Obra de Maria Manuel Simão e Rogério Mendes Coito

Inauguração dia 10 de junho – quinta-feira – 17h30

De 10 de junho a 17 de julho de 2021

Entrada Livre

CONCERTO DEDICATÓRIAS

Por João Ramos, João Guerra e Sandro Félix

Com a fadista Filipa Maltieiro

10 de junho – quinta-feira – 18h00

Entrada livre (necessário levantar bilhete no Centro Cultural do Cartaxo)

CORVOS

11 de junho – sexta-feira – 21h00

Concerto Comemorativo do 16º Aniversário do Centro Cultural do Cartaxo

Bilhetes à venda na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo e em Ticketline.pt

https://bit.ly/3fUPMzn

M/6

Bilhete – 8€

RESERVAS | 243 701 600

As reservas são válidas até 24 horas antes do início do espetáculo.

INFO | ccultural@cm-cartaxo.pt | 243 701 600

[de quarta a sábado — das 15h00 às 20h00]

