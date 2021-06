Torneio Nacional de Futsal Sub-15 – Vitória de Santarém com empate histórico frente ao SL Benfica

A equipa de iniciados de futsal do Vitória Clube de Santarém protagonizou no último sábado, mais um momento de grande espetáculo para o clube em 2020/21, empatando 3-3 na Nave Municipal diante do Sport Lisboa e Benfica, em encontro oficial a contar para a 5.ª jornada do Torneio Nacional Sub-15 organizado pela Federação Portuguesa de Futebol!

Frente a frente, estiveram aquele que é há várias épocas o 2.º maior clube de Portugal em número de atletas de futsal, recentemente certificado em dose dupla como Entidade Formadora de 4 Estrelas nas vertentes masculina e feminina, e um dos emblemas históricos do nosso país, ambos vivenciando o entusiasmo da retoma da atividade desportiva numa partida que se assumiu como uma grande propaganda à modalidade.

Com um início de partida desastroso (aos 3 minutos, já perdiam por… 0-3), os comandados do regressado técnico Ivo Costa souberam reorganizar-se e repor níveis de concentração consentâneos com a sua valia, partindo para um resto de partida de bom ritmo, sempre pautado por elevados níveis de ambição, naquela que representou mais uma demonstração de inegável qualidade da escola de formação vitoriana.

Carlos Bernardino, no clube desde os 5 anos de idade, ainda reduziu antes do intervalo, para, já no segundo tempo, o reforço Diogo Canha e o ex-guarda-redes (!) Francisco Rosa celebrarem os dois golos que consumaram aquele que terá sido o resultado mais justo no final dos 40 minutos e que valeu ao emblema vitoriano um histórico primeiro ponto diante do clube da Luz em competições oficiais.

Um resultado que, simultaneamente, vale aos vitorianos a subida ao 2.º lugar do seu grupo antes da visita ao terreno do CRP Ribafria, no próximo sábado, às 17h00, numa partida que decidirá a conquista daquele que, nesta fase de retoma, será sempre o mais ambicionado dos troféus: a oportunidade de disputar ainda mais 2 jogos oficiais na temporada 2020/21.

Cada vez mais, o Vitória Clube de Santarém a fazer-se notar entre os gigantes do desporto nacional!

Resultados do futsal do Vitória Clube de Santarém no fim de semana de 5 e 6 de Junho:

TRAQUINAS: SC Ferreira do Zêzere, 4 – Vitória C. Santarém, 5

(Samuel Bernardino 3, Leonor Ventura, Afonso Silva)

BENJAMINS: Vitória C. Santarém, 10 – CAD Coruche, 4

(Golos: Santi Machado 3, Lourenço Vieira 2, Zé Barriga, João Esteves, Tiago Gomes, Caio Silva, Bernardo Carmo)

INFANTIS: Vitória C. Santarém, 6 – Benavente FC, 2

(Martim Tomás 2, Sebastião Manuel 2, Tiago Martins, Henrique Costa)

INICIADOS “A”: Vitória C. Santarém “A”, 3 – SL Benfica, 3

(Carlos Bernardino, Diogo Canha, Francisco Rosa)

INICIADOS “B”: Vitória C. Santarém “B”, 5 – CAS Vicentense, 4

(Martim Tomás 3, Francisco Rosa e Rodrigo Guerreiro)

JUVENIS MASCULINOS: Vitória C. Santarém, 6 – CD Os Patos, 3

(Alex Pereira 2, Rui Carvalho, JP, Rodrigo Ramos)

JUNIORES FEMININOS SUB-20:

Vitória C. Santarém, 1 – Lírios do Campo, 4

(Catarina Menino)

SENIORES FEMININOS: Vitória C. Santarém, 0 – CADE, 4

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...