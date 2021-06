Conheça as novidades e o programa da Feira Nacional de Agricultura

A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo está de volta ao CNEMA, em Santarém. O alívio das medidas restritivas associadas à Covid19, aliado ao empenho de todos os envolvidos neste grande evento de dimensão nacional, tornou possível a sua concretização este ano, entre os próximos dias 9 e 13 de junho, sob o tema “A Água na Agricultura”.

“O desafio da Água é fulcral para a agricultura e é um tema que preocupa todos os cidadãos. No momento em que se discutem tanto as alterações climáticas, em que precisamos de gerir cada vez melhor este recurso escasso e precioso que é a água, a organização entendeu colocar a água na discussão central da FNA”, justifica a organização da Feira.

“A utilização da água é um fator determinante na capacidade produtiva de toda a agricultura. Foram criados muitos mitos em torno do consumo deste recurso e que este setor gastaria muita água, mas a agricultura moderna tem uma utilização mais eficiente da água do que qualquer outro setor”, refere o comunicado de imprensa da FNA.

FNA 21 em segurança

A FNA 21 será a primeira grande feira agrícola a decorrer fisicamente na nova fase de desconfinamento, que permite a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.

Neste âmbito, o CNEMA, cumprindo as exigências da Direção-Geral da Saúde, implementará todas as regras para que os envolvidos na realização do evento se sintam seguros. Todos os expositores, fornecedores e colaboradores da FNA 21 serão testados, de forma a reforçar a confiança e tranquilidade dos que aqui trabalham e expõem, bem como de quem visita o certame.

Este ano o ingresso na feira será feito unicamente pela entrada principal do CNEMA, onde existirão duas bilheteiras. A organização irá contabilizar o número de pessoas que entram no recinto. A saída também será só uma.

A medição de temperatura, o uso de máscara, a desinfeção das mãos e o distanciamento social são obrigatórios. De modo a cumprir o distanciamento social a circulação estará devidamente assinalada com os respetivos sentidos.

Nas Naves A e B, será implementado um sistema de contagem de pessoas para obedecer às regras da DGS. Os corredores centrais têm sentido único e o corredor exterior tem 6 metros de largura com dois sentidos.

Na Nave A, só é possível a prova de produtos em frente ao stand e em lugares sentados (2 pessoas no máximo). Junto às Naves A, B e C, existirão esplanadas para que os visitantes possam degustar os produtos em segurança.

Nas tasquinhas, todo os consumos terão de ser feitos à mesa com o devido distanciamento social e nos restaurantes aplicam-se as regras que estiverem em vigor à data.

Largadas de toiros para ver das bancadas

Os visitantes poderão assistir às largadas de touros na bancada, em lugares devidamente marcados. A lotação será de 1/3. O acesso às varolas está condicionado de modo a controlar o número de pessoas que queiram entrar na manga. No Redondel aplicam-se as mesmas regras semelhantes: lugares marcados e controlo no número de entradas.

A FNA tem várias equipas preparadas para o cumprimento das regras com a colaboração ativa da PSP.

Visitas Oficiais dos principais responsáveis políticos

O Primeiro – Ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão estar presentes fisicamente na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. O líder do governo inaugura o evento, enquanto o Chefe de Estado visita o certame no último dia. A feira também contará também com a presença de ministros e secretários de estado do executivo.

Esta presença é uma forma de reconhecer a importância do certame e a sua contribuição para a imagem da agricultura portuguesa.

Conversas de Agricultura

Os seminários e os debates mais técnicos serão um polo de atração para os profissionais da área e vão decorrer em modo “webinar” (7 e 8 junho) e em modo misto (presencial e webinar) a partir de 9 de junho, data de inauguração do certame.

7 de junho

Debates em biotecnologia: da Agricultura à Bioeconomia – Org. CAP/P-Bio (Webinar)

( R ) ecriar a sociedade – Agricultura Não Para – Programa de Apoio à Agricultura – Org. CAP/OCC (Webinar)

8 Junho

Rotulagem Nutricional – Org. CAP (Webinar)

Alterações climáticas e novos problemas fitossanitários – Org. CAP/ANIPLA (Webinar)

9 Junho

Inovação – Que desafios para o sector agroflorestal nacional – Org. Centros de Competência

Conferência Jovens Agricultores – A A agricultura como sector de futuro – Org. CAP (Modelo Híbrido)

Quadro Comunitário de Apoio – Recursos Genéticos Animais – Org. SPREGA

Imunocastração em suínos, experiência e futuro – Org. Empreende Vinhais (Webinar)

Alqueva e agroindústria, uma nova terra de oportunidades – Org. EDIA

A importância da Água na Agricultura – Org. CAP (Modelo Híbrido)

Lançamento Projeto NETA – Org. Entogreen Sessão de esclarecimento com a Autoridade para as Condições de Trabalho -Org. CAP / ACT e Proteção Civil de Santarém

Lançamento Projeto NETA – Org. Entogreen

Simulacro de acidente com trator – Org. CAP / ACT e Proteção Civil Santarém

11 Junho

PAC: Conferência Ibérica – Agro Cumbre Iberica – Org. CAP/ASAJA (Modelo Híbrido)

Estimação expedita de matéria orgânica em solos de pastagens – Org. CAP / Terraprima (Modelo Híbrido)

Simpósio – Org. APEV

Maquinaria Agrícola, Exposição Institucional e Equipamentos

A exposição de Maquinaria na Feira Nacional de Agricultura é um dos principais sectores do evento, com equipamentos modernos e que têm como imagem de marca a inovação tecnológica. A FNA A Feira Nacional de Agricultura também é um espaço reservado a várias organizações do sector como associações, cooperativas agrícolas, instituições e equipamentos, como é o caso da nave B. Neste espaço os visitantes podem conhecer organizações do sector e empresas de referência neste mercado.

Prazer de Provar

No Salão Prazer de Provar, a FNA proporciona ao consumidor o acesso a alguns dos melhores produtos nacionais, nomeadamente os “Melhores dos Melhores” dos Concursos Nacionais com Azeites, Queijos, Enchidos, Doces, Méis, entre outros. O espaço dedicado ao Programa Portugal Sou Eu, iniciativa que visa a dinamização da produção nacional, contará com vários representantes que estão no mercado.

Nesta área, realce para a iniciativa “Sentidos em Prova” com Provas de Azeite, Vinho, Água, Mel, Gin e Vegetais.

Mostra Agro – Pecuária

A Pecuária contará com uma representação mais reduzida de raças autóctones nacionais, equinos, caprinos e ovinos. Na edição deste ano, vai estar concentrada num só local, com circuitos próprios para maior segurança na visita do público.

Gastronomia

Os visitantes da Feira Nacional de Agricultura poderão saborear os melhores produtos portugueses ao longo de cinco dias. No Salão Prazer de Provar, os produtos vencedores dos Concursos Nacionais permitirão ao público escolher e apreciar algumas iguarias que não se encontram tão facilmente no mercado.

Diversos restaurantes de carnes de raças autóctones e tasquinhas regionais promovidas por associações e coletividades do concelho de Santarém também participam na feira e o evento conta ainda com a participação de expositores que irão colocar à disposição do público queijos, enchidos, doces tradicionais, entre outros.

Tradição ribatejana

Como é hábito, as tradições ribatejanas não são esquecidas com provas equestres como o 10.º Concurso Nacional da Égua Afilhada da Raça Lusitana, 27.º Concurso Nacional Oficial de Coudelarias Portuguesas, o Open Santarém Horse Ball, o Concurso de Traje à Portuguesa, Apresentação do Cavalo de Sela, a Prova Morfo-Funcional de Aptidão Toureio ou o Concurso de Saltos Nacional Especial, prometem atrair o público.

Paralelamente, destaque para as Largadas de Toiros, Mesa da Tortura, Apartação e Condução do Cabresto, Condução de Cabrestos ou Perícia de Campinos.

A FNA cada vez mais amiga do ambiente

A preocupação com a sustentabilidade e com o ambiente é já uma imagem de marca da FNA. A utilização de painéis solares, a reciclagem de papel e plástico, o fim dos copos descartáveis e evitar, na medida do possível, o uso do papel permitem que a pegada ecológica da FNA seja cada vez menor.

Transportes

Os visitantes da FNA 21 podem contar com viagens mais acessíveis na CP. O público que se desloque de qualquer ponto do país com destino a Santarém, entre os dias 08 e 14 de junho, em comboios Intercidades, Regionais e Interregionais, tem um desconto de 30% na compra de viagens de ida e volta, em qualquer classe, não sendo cumulativo com outros descontos ou promoções em vigor. A prova de direito ao desconto será feita no ato da compra e em trânsito, mediante apresentação do comprovativo de participação no evento.

O percurso entre a estação de Santarém e o recinto da feira é assegurado em transfer rodoviário, numa parceria entre a Rodoviária do Tejo e a Feira Nacional de Agricultura. Durante os cinco dias da FNA, a Rodoviária do Tejo, irá colocar ao serviço dos visitantes do evento um serviço de autocarro gratuito para que os visitantes possam deslocar-se com mais facilidade.

E-FNA, a feira em formato digital vai durar todo o ano

Após uma espera, o evento regressa renovado e mais abrangente com o novo formato digital – a eFNA, desenhado para modernizar e expandir toda a dinâmica comercial e cultural do setor.

Acreditamos que a eFNA representa uma evolução no nosso percurso na medida em que acompanha a tendência natural de todo o mercado, indo ao encontro dos benefícios das novas tecnologias.

A eFNA é um modelo de feira digital, extensão e complemento natural da feira física. Neste modelo, a FNA poderá passar a proporcionar aos visitantes e expositores uma interação transversal a todo o ano, 24h sobre 24h.

Milhares de horas de vídeo, apresentações, novidades, negociações, sons e sorrisos, online a todo o momento. O alcance em público será igualmente mais extenso, passando a poder ultrapassar fronteiras com uma facilidade e velocidade incomparáveis ao passado.

Nesta nova dimensão, a FNA poderá também reafirmar as suas boas práticas ambientais, preocupação já presente no evento físico, mas que, aqui, representará uma gestão importante no equilíbrio entre o crescimento do evento (e consequentemente do setor envolvido), e o consumo de recursos.

A eFNA é a grande novidade da FNA21 – uma ponte para o futuro.

Horário



9 a 12 junho

Nave A “Prazer de Provar”: 10h00 – 22h30

Nave B: 10h00 – 22h30

Nave C: 10h00 – 22h30

Zona Exterior / Maquinaria Agrícola: 10h00 – 21h00

Encerramento Feira: 10h00 – 24h00



A entrada no recinto é efetuada até às 21h30

13 junho



Todo o recinto: 10h00 – 20h00



A entrada no recinto é efetuada até às 19h00



Nota: Os horários podem ser alterados por motivos imprevistos



Montagens



4 de junho a 8 de junho: 09h00 – 20h00



Desmontagens



14 e 15 de junho: 09h00 – 20h00



Entradas



Bilhete Simples: 7,50 € (Permite um a única entrada)

Caderneta de 10 Bilhetes: 50,00 € (Cada bilhete permite uma única entrada. À venda até 8 junho)

Livre – Trânsito: 12,00 € (O Livre – Trânsito permite visitar a feira a qualquer horas e várias vezes por dia)

Todos os Dias: Entrada gratuita para crianças até aos 11 anos (inclusive)

Parque de Estacionamento Ar Livre: Gratuito

Parque de Estacionamento Coberto: 5,00 € dia

Bilhetes à venda em https://www.ticket.cnema.pt e no local

Nota: Lotação limitada de acordo com as regras sanitárias em vigor. A realização do evento presencial decorre de acordo com as indicações da DGS.



Postos de Venda Livre-Trânsito



Pastelaria Monte-Carlo (Santarém)

Papelaria Sacatrecos (Continente Santarém)

Posto de Turismo de Santarém

CNEMA

Autocarro Gratuito – Consulte aqui o percurso e os horários

Veja aqui os Destaques da FNA 21

Conversas de Agricultura – Consulte aqui os Programas



Programa Sentidos em Prova – Consulte Aqui

Indice Geral de Expositores – Consulte Aqui

Parecer DGS – Feira Nacional de Agricultura: Consulte Aqui



Plano de Contingencia FNA21 – Consulte Aqui

