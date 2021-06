Município de Azambuja marca presença na Feira Nacional da Agricultura em formato digital

O Município de Azambuja volta a marcar presença na Feira Nacional da Agricultura, que devido às circunstâncias que se vivem atualmente, devido à Covid-19, será exclusivamente em formato digital, não havendo atividades físicas promovidas pelo município.

Dia 11 de junho, sexta-feira, será o Dia do Município de Azambuja, neste que é um dos maiores eventos agrícolas nacionais. A participação será integrada na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, na Nave “Prazer de Provar”, promovendo desta forma o concelho e dando a conhecer alguns dos maiores atrativos locais no que se refere a eventos, produtos locais, gastronomia e turismo.

Nos dias 10 e 11, Azambuja estará presente no espaço da AMPV – Associação dos Municípios Produtores de Vinho, a promover os produtores do concelho. Na quinta-feira, dia 10, entre as 16h e as 24h estará presente Agro-Batoréu de Aveiras de Cima. No sexta-feira, dia 11, poderá contar com a presença de Quinta da Lapa de Manique do Intendente, no horário das 10h às 16h, Estabelecimento Prisional de Alcoentre e a Agro-Batoréu de Aveiras de Cima, no horário das 16h às 22h.

Celebre connosco, no dia 11 de junho, DIA DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, acompanhando este certame em https://efna.pt/

