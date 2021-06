Reportagem – Inovações tecnológicas marcam inauguração da Feira Nacional de Agricultura (vídeo)

Se fosse vivo, Celestino Graça, o fundador há 57 anos da Feira Nacional de Agricultura e da Feira do Ribatejo, ficaria certamente muito surpreendido com o caminho que a Feira percorreu nestes 57 anos. A sessão de abertura da Feira foi este ano marcada pela inovação tecnológica, com o administrador do CNEMA Luís Mira a fazer a apresentação num diálogo com o seu próprio holograma. E logo depois estabeleceu uma videochamada com o presidente da Federação dos Agricultores dos Açores. Coisas que só as novas tecnologias permitem e que esta edição da Feira Nacional de Agricultura explora ao máximo, com a realização de uma feira digital em paralelo com a feira física, que este foi encurtada para 5 dias. A nova feira digital que complementa e prolonga a feira física, vai permanecer online durante um ano inteiro.

A inauguração esta quarta-feira da Feira Nacional de Agricultura contou com as presenças do ministro da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira, e da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

O ministro da Economia e da transição Digital felicitou a organização pela iniciativa de juntar a feira física e a feira digital.

Devido à pandemia, esta edição da Feira Nacional de Agricultura, que está a decorrer até domingo, passou dos habituais 9 dias para 5 dias, e tem menos expositores, mas mantém as exposições de animais e de maquinaria. Nas naves cobertas, decorre a Feira Empresarial da Região de Santarém, com a participação das empresas do distrito. No salão Prazer de Provar pode-se provar e comprar o que de melhor se produz em Portugal, dos queijos aos enchidos, vinhos, doçaria, mel, fruta, entre muitos outros produtos portugueses. Pode-se também assistir a demonstrações de cozinha ao vivo com o chef Chakal e a chef Tia Cátia, entre outros.

Embora não haja espetáculos nem concertos, haverá largadas de toiros e pode-se apreciar os petiscos da região na zona das tasquinhas e dos restaurantes das raças portuguesas.

Horários



9 a 12 junho

Nave A “Prazer de Provar”: 10h00 – 22h30

Nave B: 10h00 – 22h30

Nave C: 10h00 – 22h30

Zona Exterior / Maquinaria Agrícola: 10h00 – 21h00

Encerramento Feira: 10h00 – 24h00

A entrada no recinto é efetuada até às 21h30

13 junho Todo o recinto: 10h00 – 20h00

A entrada no recinto é efetuada até às 19h00

Os horários podem ser alterados por motivos imprevistos

Entradas

Bilhete Simples: 7,50 € (Permite um a única entrada)

Caderneta de 10 Bilhetes: 50,00 € (Cada bilhete permite uma única entrada. À venda até 8 junho)

Livre – Trânsito: 12,00 € (O Livre – Trânsito permite visitar a feira a qualquer horas e várias vezes por dia)

Todos os Dias: Entrada gratuita para crianças até aos 11 anos (inclusive)

Parque de Estacionamento Ar Livre: Gratuito

Parque de Estacionamento Coberto: 5,00 € dia

Bilhetes à venda em https://www.ticket.cnema.pt e no local

Lotação limitada de acordo com as regras sanitárias em vigor. A realização do evento presencial decorre de acordo com as indicações da DGS

