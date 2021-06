Como Escolher uma Plataforma de Investimento?

Qualquer plataforma de investimento é, na sua essência, um serviço online de compra, venda e armazenamento de ativos. Essas atividades estão disponíveis através de plataformas da Internet (Direto-ao-Consumidor, D2C) ou por acordo com um especialista financeiro ao qual confiará para negociar em seu nome.

Ultimamente, as plataformas de investimento estão a tornar-se cada vez mais populares, graças a uma ampla variedade de instrumentos de negociação disponíveis que varia, dependendo do prestador de serviços. Quase todas elas permitem gerir ativos em vários mercados financeiros em simultâneo; além disso, quase todos os serviços oferecem acesso a diferentes tipos de contas de negociação reunidas numa única plataforma de negociação, para sua conveniência. O acesso 24 horas por dia à sua conta de negociação permite-lhe seguir os resultados dos seus investimento, com facilidade, à distância de alguns cliques.

Copy Trading

O Copy Trading é um tipo de investimento amplamente divulgado com base na cópia de transações de traders proeminentes para a(s) sua(s) conta(s). Esta atividade consiste na interação direta de duas pessoas – o trader e o investidor. O primeiro atua como a locomotiva do dueto: ele regista uma conta de negociação e inicia o seu trabalho; os seus resultados são registados num rating especial. Usando estes dados, qualquer investidor poderá avaliar a eficácia do trabalho do trader, bem como as condições de subscrição dos seus sinais, e depois decide se pretende copiar as transações desse ou de outro trader.

O Copy Trading apresenta os recursos caraterísticos que se seguem:

* As transações são abertas na conta que pertence ao investidor, não através da transferência de dinheiro para o trader. Esta é uma vantagem para os investidores porque eles podem controlar as suas finanças, usando vários programas de bónus, ações promocionais e outras vantagens (tais como Cashback).

* Um esquema de interação cómodo, transparente e claro, para copiar transações e pagar serviços, tanto de investidores como de traders.

* Uma ampla variedade de configurações e subscrições.

* O investidor poderá cancelar a sua subscrição, em qualquer momento, sem que fique sujeito a quaisquer sanções financeiras ou reembolsos.

Uma plataforma popular para Copy Trading é a CopyFX. Este serviço de cópia de transações abre novos horizontes para os traders experientes, para que eles possam aumentar o seu rendimento, atraindo subscritores. As configurações de hora e as condições de subscrição flexíveis permitem a escolha de uma cooperação ótima, para todos os usuários da plataforma.

Investimentos PAMM

Para além de dar acesso ao mercado monetário, muitos corretores Forex oferecem investimentos PAMM aos seus clientes. Este sistema vincula a conta de negociação de um investidor à conta de um trader experiente. Consequentemente, o investidor confia o seu dinheiro ao trader. Este esquema permite que o trader trabalhe na sua conta, enquanto todas as transações são automaticamente copiadas para as contas vinculadas.

O trader cobra uma taxa pela sua gestão e, como tal, ele precisa de trabalhar da forma mais eficiente possível. Além disso, ele não poderá levantar o seu dinheiro da conta até que a mesma esteja fechada – apenas o lucro obtido aquando da negociação é suscetível de ser levantado. Este esquema foi concebido para que os corretores protejam os investidores contra ações impulsivas ou imprudentes dos traders, uma vez que tais ações comprometem o seu dinheiro em primeira mão.

A principal peculiaridade das contas PAMM é a oportunidade de reunir os ativos de todos os investidores interessados nas mãos de um trader experiente, enquanto as condições de distribuição dos lucros entre os participantes PAMM são conhecidas antecipadamente.

Síntese

As plataformas de investimento contêm instrumentos cómodos e modernos para obter lucro sem ter de negociar, você mesmo, nos mercados financeiros. Essas plataformas permitem-lhe ganhar dinheiro com a experiência de especialistas reais que usam o seu conhecimento, de forma eficiente na prática. Mas, em primeiro lugar, precisará de estudar as condições de várias plataformas e as caraterísticas dos traders, para que eles correspondam às suas expetativas e dinheiro.

