“Ensino Profissional… Que futuro?”: Webinar da FAPOESTEJO é já na sexta-feira

A FAPOESTEJO – Federação das Associações de Pais das Regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo irá organizar o Webinar “Ensino Profissional… que futuro?”, no próximo dia 11 de junho, pelas 21h15, que, dado o contexto de pandemia, será realizado online.

A sessão é totalmente gratuita e aberta a todos interessados, podendo inscrever-se no espaço de bilheteira gratuito https://linktr.ee/fapoestejo, o que permitirá participar e colocar as suas questões diretamente aos oradores.

Para quem quiser apenas assistir ao debate online, sem se inscrever, poderá fazê-lo assistindo na página oficial desta Federação de Associações de Pais.

O ensino técnico-profissional surgiu, em Portugal, como uma alternativa para alunos que queriam definir o seu percurso com base na vocação e não nos seus resultados escolares. Contudo, tudo mudou, com a inclusão deste tipo de ensino nas escolas secundárias – além das escolas profissionais – onde imperava o modelo liceal. O ensino profissional começou a ser uma alternativa para os alunos com piores resultados e o preconceito intensificou-se. Neste momento, são já mais de 60 mil os alunos que atualmente procuram o ensino profissional em Portugal… E a tendência é crescente.

É com este espírito de união, de partilha de ideias e opiniões diversas que a FAPOESTEJO pretende ajudar o Movimento Associativo Parental (MAP) a crescer, onde, em conjunto com as Escolas, as Associações de Pais e os Encarregados de Educação, apresentarão soluções conjuntas e criarão projetos de desenvolvimento de capacitação parental, com enfoque no objetivo da melhoria contínua da educação.

A realização deste evento online, surgiu entre os nossos associados no sentido de desmitificar e dar a conhecer melhor o ensino profissional em Portugal… Qual o futuro deste tipo de ensino? Quais as saídas profissionais? Qual a aceitação no mercado de trabalho?

A sessão contará com a participação de Alexandra Figueiredo, Vogal do Conselho Diretivo da ANQEP – Associação Nacional para a qualificação e o Ensino Profissional, Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo e Paulo Farinha Luís, Diretor de Departamento de Administração e Finanças, do Município da Sertã. Este é um painel de oradores com vasta experiência em Recursos Humanos e Comportamento Organizacional.

A moderação ficará a cargo de Jerónimo Jorge, jornalista no Grupo Media On.

Para além de respondidas e discutidas, pelos especialistas, estas e outras questões, pretende-se que este seja um momento de reflexão sobre uma melhor educação para todos as crianças e jovens, na construção de um país melhor. Que sirva de alento para que todos, e cada um dos jovens portugueses, conquistem o sucesso escolar que o campo educativo pode proporcionar, sempre numa articulação sociocomunitária.

Que nunca um dos nossos jovens fique para trás!

Estes e outros assuntos serão abordadas num debate online dirigido a Pais e Encarregados de Educação. Assista aqui (https://linktr.ee/fapoestejo) à emissão live Facebook da Fapoestejo e divulgue.

JUNTOS SEREMOS

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...