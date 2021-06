Feira Nacional de Agricultura decorre até domingo – Concursos Pecuários no 2º dia de feira

A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo, que decorre até ao próximo domingo, 13 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, contou hoje com um dia completamente dedicado à pecuária e registou um número assinalável de visitantes.

No 2.º dia de feira, destaque para a realização de várias provas de equinos e ovinos, como o 10.º Concurso Nacional da Égua Afilhada da Raça Lusitana, o 27.º Concurso Nacional Oficial das Coudelarias Portuguesas, o 8.º Concurso Geral Jovens Reprodutores Ovinos P3, o 8.º Concurso Nacional Jovens Reprodutores Ile-de-France e a Prova Morfo-Funcional de Aptidão Toureio.

A Companhia das Lezírias venceu o Concurso da Égua Afilhada com “Jovita das Lezírias” e conseguiu a 1ª posição no Concurso Nacional de Concurso Nacional de Coudelarias. A Coudelaria José Pereira Palha e Lúcia Dias classificaram-se nas 2.ª e 3.ª posições, respetivamente. O prémio de Melhor Apresentador foi para José Manuel Vinagre, também da Companhia das Lezírias, e o Melhor Poldro é da Coudelaria Ricardo Venâncio.

Na Prova Morfo-Funcional de Aptidão Toureio Gilberto Filipe com “Nápoles” conseguiu a 1.ª posição na categoria de cavalos até 5 anos e Carlos Veiga com “Jerupiga” ganhou na categoria de cavalos de 6 e mais anos.

Na Nave A, no Salão Prazer de Provar, a iniciativa “Sentidos em Prova” cujo programa consiste em Provas de Azeite, Vinho, Água, Mel, Gin e Vegetais, cativou bastantes visitantes, que lotaram o espaço e ouviram as explicações dos entendidos na área.

A Feira Nacional de Agricultura registou hoje a visita dos líderes partidários do PCP e do CHEGA. O Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, congratulou-se pela realização de mais uma edição da Feira considerando que é “uma iniciativa fundamental e com um tema crucial para o sector, além de ser uma forma de valorizar a produção nacional.”

“A realização do certame significa que não é incompatível a organização de grandes eventos, desde que as regras e as normas sanitárias sejam cumpridas, como é o caso”, afirmou. Durante a visita à FNA21, o líder do PCP deu também o seu apoio a “quem trabalha no sector agrícola, que conseguiu dar resposta às necessidades da população durante o confinamento” e mostrou-se preocupado com a falta de água no Rio Tejo.

No final do dia, o líder do CHEGA, André Ventura, também esteve presente na Feira Nacional de Agricultura visitando vários espaços e empresas que também apostam no evento para a a divulgação dos seus produtos.

O Presidente do CHEGA disse que a sua visita á FNA é “uma homenagem ao mundo rural. Sem este tipo de iniciativas não existirá agricultura e este sector tem de ser uma opção estratégica do país.”

Amanhã as Conversas de Agricultura voltam a estar na ordem dia com destaque para “PAC: Conferência Ibérica AGRO CUMBRE IBÉRICA (Org. CAP/ASAJA) que contará com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do Ministro da Agricultura de Espanha, Luis Planas. “Imunocastração em suínos, experiência e futuro” (Org. Empreende Vinhais), “Simpósio – VIII Jornadas Técnicas“ (Org. APEV) e “Avaliação da matéria orgânica em solos de pastagens: espectroscopia e detecção remota” (Org. CAP /Terraprima ) são outros temas a ser abordados.

Provas como “Traje á Portuguesa”, “Apresentação do Cavalo de Sela”, “Condução de Cabrestos” e “Apartação e Condução do Cabresto”, complementam o programa que finaliza com a tradicional Largada de Toiros.

Horários



9 a 12 junho

Nave A “Prazer de Provar”: 10h00 – 22h30

Nave B: 10h00 – 22h30

Nave C: 10h00 – 22h30

Zona Exterior / Maquinaria Agrícola: 10h00 – 21h00

Encerramento Feira: 10h00 – 24h00

A entrada no recinto é efetuada até às 21h30

13 junhoTodo o recinto: 10h00 – 20h00

A entrada no recinto é efetuada até às 19h00

Os horários podem ser alterados por motivos imprevistos



Entradas



Bilhete Simples: 7,50 € (Permite um a única entrada)

Caderneta de 10 Bilhetes: 50,00 € (Cada bilhete permite uma única entrada. À venda até 8 junho)

Livre – Trânsito: 12,00 € (O Livre-Trânsito permite visitar a feira a qualquer horas e várias vezes por dia)

Todos os Dias: Entrada gratuita para crianças até aos 11 anos (inclusive)

Parque de Estacionamento Ar Livre: Gratuito

Parque de Estacionamento Coberto: 5,00 € dia

Bilhetes à venda em https://www.ticket.cnema.pt e no local

Lotação limitada de acordo com as regras sanitárias em vigor. A realização do evento presencial decorre de acordo com as indicações da DGS

