Enfermeiros do HDS participam em curso sobre triagem de prioridades na Urgência

O Departamento de Urgência do Hospital Distrital de Santarém (HDS) promove, esta sexta-feira, um curso intitulado “Triagem de Prioridades na Urgência”, destinado a enfermeiros da Urgência Geral e Pediátrica da unidade hospitalar.

Segundo Paula Lino, enfermeira coordenadora do Departamento de Urgência, esta ação de formação visa “conferir competência para o exercício de triagem segundo a metodologia de Manchester”.

Grupo de formadores e formandos

A responsável conta que esta formação é realizada desde 2002 com implementação do Protocolo de Triagem de Manchester no HDS e que a realização do mesmo depende das necessidades vigentes. Nesta altura, justifica-se não apenas pelas mudanças que vão ocorrendo nas equipas, mas também na própria organização das urgências, que atualmente se dividem em áreas dedicadas a doentes respiratórios, incluindo aqueles com suspeita de Covid-19 (adultos e crianças), e Urgência Geral e Pediátrica.

Grupo de formadores. Da esquerda para a direita: Dr.ª Manuela Grego, Enf.ª Sandra Marques, Enf.ª Paula Botelho, Enf.º Hélder Lobo e Enf.ª Paula Lino

O curso é ministrado por formadores/auditores do Protocolo de Triagem de Manchester do Departamento de Urgência do HDS certificados pelo Grupo Português de Triagem. O programa é composto por sessões teóricas e teórico/práticas com especial ênfase na análise de casos clínicos.

Desde o início da implementação do Protocolo de Triagem de Manchester no Departamento de Urgência do HDS que os postos de triagem são assegurados por enfermeiros.

