FERSANT inaugurada pelo Ministro da Economia

O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, inaugurou no passado dia 9 de junho a XXXII FERSANT. O representante do Governo passou pela área de exposição da Feira Empresarial da Região de Santarém, tendo sido acolhido pelo Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel.

A FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém regressou em modo presencial após um ano de interregno devido à pandemia Covid-19. O certame voltou a acontecer em modo presencial no CNEMA, em Santarém, a par da Feira Nacional da Agricultura.

A inauguração aconteceu no dia 9 de junho, pelas 11h00, com a presença do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que percorreram o certame. Na nave B, área destinada à FERSANT, a inauguração contou com o acolhimento do Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, bem como de outros diretores da associação, em representação do tecido empresarial da região.

Esta edição do evento – uma dos primeiros grandes certames a realizar-se de forma presencial – conta, este ano, com redução de dias e espaço, com o objetivo de respeitar todas as normas de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde. No certame empresarial presencial, estão expostos 31 expositores de diversos setores de atividade, que podem ser visitados até ao próximo domingo, 13 de junho.

Paralelamente à realização presencial da FERSANT, a NERSANT está a realizar também a edição virtual da FERSANT na sua plataforma de negócios, Compro no Ribatejo, com a participação de todos os expositores presentes na edição presencial. O certame virtual pode ser visitado até 30 de junho, em https://compronoribatejo.pt/feira/xxxii-fersant-2021.

De referir que a FERSANT é o maior certame empresarial da região de Santarém, que perfaz a sua 32.ª edição este ano. O evento nasceu em Torres Novas, tendo crescido ao longo dos anos e migrado para Santarém, em 2010, com o seu impacto a ser exponenciado desde então.

Os interessados em saber mais informações sobre este ou outros certames empresariais da NERSANT devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

