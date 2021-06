Nazaré Fabiano é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Valada

Maria Nazaré Fabiano, de 51 anos, natural de Valada, casada e com três filhos, é a candidata do PSD à Junta de freguesia de Valada. A sua infância foi passada nas ruas e nos salgueirais de Porto de Muge, Valada e Reguengo. Segundo a nota do PSD, o seu percurso de vida é marcado pela dedicação à família, ao emprego e à sua comunidade que nunca abandonou. Na vida profissional é responsável de logística numa empresa privada.

“Dinâmica e defensora da sua terra, das tradições e costumes, Nazaré Fabiano participou ainda nova na vida cultural da freguesia, ingressando num grupo de teatro existente. Atualmente faz parte do Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge”, adianta a nota do PSD.

“Atenta às necessidades da freguesia onde nasceu e sempre viveu, a candidata quer ser parte ativa na resolução dos constrangimentos de ordenamento urbanístico que afetam Valada, e que se encontram agravados pela falta de fiscalização do município e das autoridades, perante intervenções que descaracterizam e retiram valor ao território”, acrescenta a nota.

Nazaré Fabiano considera “essencial a promoção das mais-valias de Valada como forma de dinamizar o comércio e turismo local, vetores essenciais para contrariar o êxodo da população. Só assim será possível contrariar o declínio a que se tem assistido e de forma sustentável devolver bens e serviços essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população residente e para a fixação de jovens”.

“O município do Cartaxo não tem sido ao longo de anos capaz de desbloquear as condicionantes que vão tirando o futuro à nossa terra. Todos sabemos que Valada tem um território com um potencial turístico enorme mas que está a ser desperdiçado,” afirma a candidata.

Considera também que “o aproveitamento desse potencial terá de andar de mãos dadas com a melhoria da qualidade de vida daqueles que aqui sempre viveram e que carregam a identidade da freguesia. A Junta tem aqui um papel de fiel da balança. É preciso garantir que as políticas municipais, no que concerne a Valada, saem da gaveta e servem os interesses dos que aqui vivem e dos que aqui montaram os seus negócios. Não podemos continuar a ver as soluções dos nossos problemas a serem continuamente adiadas com promessas que tardam em se cumprir”.

No que concerne ao trabalho da Junta, Nazaré Fabiano refere também a importância que deve ter enquanto elo de ligação do tecido associativo local. “É preciso reforçar a união das forças vivas da comunidade para reconstruir laços com uma população cada vez mais envelhecida e isolada.”

A Comissão Política do PSD Cartaxo salienta ainda a “disponibilidade de uma pessoa que nunca virou as costas à sua freguesia e que demonstra um enorme conhecimento do território e das suas gentes, fruto da vivência diária dos problemas que também a si afetam”.

Olhando para os resultados eleitorais em Porto de Muge, Valada e Reguengo verifica-se que se perderam ao longo das últimas duas décadas mais de um terço do seu número de eleitores (eram 905 nas autárquicas de 2001 e apenas 582 nas presidenciais do corrente ano). O PSD considera que “é preciso olhar para estes números com a seriedade que merecem e, urgentemente, concretizar ações para alterar este paradigma”.

Para o PSD, “a escolha da Nazaré como Presidente de Junta, com a sua energia, amor à terra e motivação será seguramente um fator catalisador para a concretização dessas respostas”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...