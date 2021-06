NERSANT apoia exportações das empresas da região para os Estados Unidos da América

Com o objetivo de incentivar as exportações regionais para aquele que é o maior mercado do mundo, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou uma missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América, que contou com a participação de oito empresas, com especial enfoque no setor dos vinhos. As perspetivas de negócio são boas.

O apoio às exportações das empresas da região tem sido, desde sempre, uma das linhas estratégicas da NERSANT, que realiza regularmente ações de internacionalização com o objetivo de levar os negócios do Ribatejo além-fronteiras. Na sequência desta orientação, a NERSANT tem realizado, mesmo em tempos de pandemia, diversas ações internacionais em modo online, para atenuar os efeitos da crise económica decorrentes da propagação do vírus da Covid-19.

Uma destas ações foi a missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América, que decorreu de 24 de maio a 4 de junho, com a participação de oito empresas, com especial enfoque no setor dos vinhos. Ao longo da ação de prospeção em modo online, as empresas portuguesas participantes tiveram oportunidade de reunir por videoconferência com importadores, compradores e distribuidores americanos, escolhidos “a dedo” pela NERSANT, tendo em conta os objetivos e interesses estratégicos de cada um das empresas nacionais.

A NERSANT está neste momento a efetuar um balanço da ação de internacionalização, tendo percecionado, para já, as boas perspetivas de negócios que se avizinham para as empresas participantes. No total, cada empresa nacional realizou, em média, oito reuniões, classificadas como muito boas pelos intervenientes nacionais, que apontaram ainda existir boas perspetivas de negócios.

Uma das empresas participantes na missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América foi a produtora de vinhos, Quinta do Casal Branco. De acordo com Filipe Vintém Miranda, Sales Manager da empresa, a participação na ação teve como objetivo “angariar mais importadores nos EUA, sobretudo em Estados em que ainda não vendemos”, fez saber o comercial. O objetivo, particularizou, “é ter mais três importadores nos EUA até ao final do ano”.

Para responder a este desígnio, informou o profissional, a missão empresarial virtual ao mercado americano permitiu à empresa efetuar sete reuniões, “com qualidade muito boa”. “Para um primeiro contacto, estamos bastante agradados”, disse ainda. Neste momento, avançou Filipe Vintém Miranda, as perspetivas de negócios são boas. “Existe a possibilidade de parcerias a médio prazo”, concluiu o Sales Manager da Quinta do Casal Branco.

De referir que a missão empresarial virtual da NERSANT aos EUA é uma ação apoiada pelos fundos comunitários, o que permite às empresas participantes abordar o enorme e pleno de oportunidades mercado dos EUA, com um investimento mínimo. A ação está foi organizada no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis tiveram acesso a cofinanciamento de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Para além da participação na missão virtual, as empresas participantes podem conciliar estas reuniões digitais com a deslocação ao mercado americano num momento posterior, no sentido de dar continuidade aos contactos de maior interesse, também com financiamento.

