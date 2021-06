BICA de Azambuja vai participar no Encontro de Bibliotecas Itinerantes com destaque para o serviço Porta-a-Porta

A BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja vai participar no Encontro de Bibliotecas Itinerantes “A Melhor Biblioteca Itinerante possível!”, uma iniciativa da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) em conjunto com o site “A Nave Voadora”. Este encontro irá realizar-se no dia 14 de junho, pelas 14h00, em formato online. Poderá assistir na página de Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

O painel intitulado “Bibliotecas Itinerantes em Portugal: entre a tradição e a inovação”, pretende apresentar uma amostra da diversidade dos serviços prestados pelas bibliotecas itinerantes, como forma de desmitificar ideias sobre o que é ou o que pode ser uma biblioteca itinerante. Contará com a participação de diversos municípios e das suas bibliotecas itinerantes, onde Azambuja estará presente com a BICA e com destaque para o serviço Porta-a-Porta.

Ao longo do encontro serão destacados os serviços das Bibliotecas Itinerantes a nível nacional, testemunhos de cada biblioteca, incluído uma apresentação, missão, a caracterização do veículo utilizado, principais serviços prestados e avaliação e, ainda, quais as perspetivas de futuro, numa reflexão sobre o caminho das Bibliotecas Itinerantes.

De realçar o papel da BICA, serviço de biblioteca móvel, que pretende chegar a todas as pessoas com mobilidade reduzida, sem meios de transporte ou que vivam mais isoladas, na área do Concelho de Azambuja. O objetivo do município é, com esta medida, reforçar a presença da Rede de Bibliotecas Municipais junto da comunidade, facilitando o acesso à cultura e à leitura, em particular.

