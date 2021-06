Abrantes celebra 105 anos de elevação a Cidade

Pelo segundo ano consecutivo, o Dia da Cidade não foi possível realizar com o envolvimento de toda a Comunidade, tendo-se assinalado a data através de uma cerimónia simples com as devidas limitações que decorreu na manhã desta segunda-feira, dia 14 de junho, na Praça Raimundo Soares, em Abrantes.

A Cerimónia Oficial do Dia da Cidade teve início com o Hastear das Bandeiras de Portugal, da Cidade e da Comunidade Europeia pelo Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, pelo Presidente da Assembleia Municipal, António Mor, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, Bruno Tomás. O momento decorreu ao som do Hino Nacional pela voz de Salomé Silveira e com João Vaz na guitarra portuguesa.

Seguiu-se a homenagem aos trabalhadores do Município de Abrantes presentes com 25 anos de serviço e também aos que se aposentaram este ano.

Foi neste ambiente de celebração que o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, também entregou a Medalha de Mérito Municipal aos Agrupamentos de Escolas Nº 1 e Nº 2 de Abrantes, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e Centro Local de Aprendizagem de Abrantes – Universidade Aberta, como forma de homenagear a “grande resiliência, competência e capacidade de adaptação pela nossa comunidade escolar” neste “período de excecional dificuldade como a que vivemos”.

“Graças a esta união, de que Abrantes é feita, foi possível continuar a desenvolver a atividade escolar, impedindo que o futuro de uma geração fosse interrompido de forma abrupta, com consequências difíceis de imaginar”, referiu Manuel Jorge Valamatos para quem a Educação é uma prioridade no desenvolvimento da comunidade abrantina.

O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes terminou a cerimónia afirmando que “os desafios que temos pela frente na área da educação não se esgotam na pandemia. Na nossa visão sobre o futuro de Abrantes e da nossa região, resulta clara a necessidade de uma grande aposta na educação, através de uma escola pública inclusiva, de todos e para todos, que nos permita formar as novas gerações com as competências educativas necessárias, mas sobretudo com os valores que a nossa comunidade e a nossa cidade é feita há 105 anos”.

Na tarde desta segunda-feira, dia 14 de junho, foram inauguradas as obras de Conservação e Restauro do Património Integrado da Igreja de São Vicente e as obras de adaptação da Igreja de Santa Maria do Castelo para instalação da Museografia e arquitetura expositiva do Panteão dos Almeida que, para o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, são “duas intervenções de extrema importância em monumentos muito relevantes para Abrantes”.

Com estas intervenções “reafirmamos a salvaguarda, valorização e a divulgação do nosso património cultural, arquitetónico e religioso que nos permitirá de forma efetiva preservarmos o passado projetando o futuro da nossa cidade, nomeadamente, através do desenvolvimento turístico do nosso território”, destacou o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes.

As cerimónias comemorativas do Dia da Cidade podem ser acompanhadas através da página de Facebook do Município de Abrantes.

