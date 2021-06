NERSANT Business inicia hoje com 57 mercados internacionais e 121 importadores

Até sexta-feira, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a promover a segunda edição virtual do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. O evento tem em agenda cerca de 800 reuniões por videoconferência entre as empresas nacionais e estrangeiras. Marcam presença no evento 121 importadores estrangeiros de 57 mercados internacionais.

Com o objetivo de apoiar a internacionalização das empresas da região, incentivando as suas exportações para mercados externos, a NERSANT realiza esta semana a 10.ª edição do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, a segunda em modo totalmente virtual.

Para esta edição, a NERSANT reúne na plataforma de negócios do evento, 121 importadores estrangeiros de 57 mercados internacionais distintos, com os quais as empresas portuguesas participantes podem reunir de forma virtual. Para já, a plataforma do evento regista a calendarização de cerca de 800 reuniões de negócios entre empresas portuguesas e estrangeiras, esperando-se que este número cresça ao longo da semana, fruto das visitas dos participantes aos perfis comerciais e ao envio de pedidos de reunião, possíveis até ao final do evento.

Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Gana, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Kuwait, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Marrocos, México, Montenegro, Nicarágua, Noruega, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Suécia, Suíça, Tunísia, Uruguai, Venezuela e Vietname, são os países estrangeiros confirmados até ao momento, que trazem às empresas nacionais participantes várias oportunidades de negócio em diversos setores.

Alimentar e bebidas; Artigos para a casa; Mobiliário e decoração; Pedras naturais e ornamentais; Materiais de construção; Metalomecânica; e Máquinas e equipamentos são algumas das categorias de produtos mais procurados pelos compradores estrangeiros.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. A plataforma do evento está disponível em https://business2021.nersant.pt/. As empresas participantes na edição virtual do evento podem ainda dar sequência aos contactos na edição presencial do evento, que se espera poder realizar no terceiro trimestre deste ano.

De referir que o NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis têm acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

