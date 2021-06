Tiro com arco do AAC em 1.º no campeonato nacional

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense participou na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, em Viseu, tendo mais uma prestação bastante positiva, conquistando 3 medalhas de ouro individuais e o primeiro lugar em equipas mistas barebow.

A primeira medalha de Ouro foi para o mais jovem arqueiro em competição, Diogo Rodrigues que fez assim o seu regresso/estreia no escalão individual Infantil Juvenil em arco Compound. A segunda medalha de Ouro foi conquistada pela arqueira Elisabete Janeiro, no escalão individual de Senhoras Séniores em arco Barebow, e a terceira medalha de Ouro foi ganha pelo jovem arqueiro Manuel Lobo no escalão individual de Cadetes Homens em arco recurvo olímpico, o qual mantém assim. no seu escalão, a liderança destacada no ranking nacional do campeonato nacional da Federação Portuguesa de tiro com arco.

Em relação ao escalão de Séniores Homens em arco Barebow, a Academia esteve representada pelos arqueiros; Luis Ferreira, que conquistou o 10° Lugar e o Angelo Lobo que conquistou o 5° Lugar final.

A Academia obteve também o 1° LUGAR em Equipas Séniores Mistas Barebow com a dupla, Elisabete Janeiro e Angelo Lobo.

Resultados OPEN de Qualificação

Compound – Infantil Juvenil

1° Lugar – Diogo Rodrigues

Recurvo – Cadetes Homens

1° Lugar – Manuel Lobo

Barebow – Séniores Senhoras

1° Lugar – Elisabete Janeiro

Barebow – Séniores Homens

5° Lugar – Angelo Lobo

10° Lugar – Luis Ferreira

CLASSIFICAÇÃO FINAL – (Eliminatórias)

Compound – Infantil Juvenil

1° Lugar – Diogo Rodrigues

Recurvo – Cadetes Homens

1° Lugar – Manuel Lobo

Barebow – Séniores Senhoras

1° Lugar – Elisabete Janeiro

Barebow – Séniores Homens

5° Lugar – Angelo Lobo

10° Lugar – Luis Ferreira

Barebow Equipas Mistas

1° Lugar – Elisabete Janeiro / Angelo Lobo

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...