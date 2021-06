Vídeo – Presidente da República aponta Feira Nacional de Agricultura como exemplo do virar de página no desfinamento

A agricultura e o mundo rural merecem uma atenção especial do presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa visitou este domingo a Feira Nacional de Agricultura e Feira do Ribatejo, em Santarém. Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de cumprimentar, um a um, as centenas de expositores. A área dedicada ao melhor do artesanato nacional mereceu especial atenção do Presidente. Ouviu com interesse os expositores das diferentes áreas, da pecuária à maquinaria. Teve tempo para provar uma ginjinha.

Acompanhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a agricultura foi um setor que “nunca parou” na pandemia de covid-19, e deu o exemplo da Feira Nacional da Agricultura como exemplo que o país “virou a página” no desconfinamento.

Para o Presidente, esta feira corresponde ao que declarou no seu discurso do 10 de junho, de que o país “virou a página” e está agora “num novo ciclo”.

Na visita à Feira da Agricultura, que se prolongou pela tarde, o Presidente elogiou o facto de a agricultura nunca ter parado ao longo de mais de um ano de medidas restritivas devido à pandemia da covid-19, o que disse ser “excecional”.

Marcelo Rebelo de Sousa almoçou na Feira e prolongou a visita pela tarde, com uma passagem pelo pavilhão Prazer de Provar, onde se abasteceu das suas iguarias preferidas, entre a diversidade dos melhores produtos nacionais patentes na Feira Nacional de Agricultura que hoje chegou ao fim, no formato físico. Já no formato digital a Feira prossegue até ao próximo ano, como plataforma de negócios, troca de informação e experiências para os produtores agrícolas e empresas ligadas ao setor.

