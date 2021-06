Município de Coruche atribui 60 bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara Municipal de Coruche vai atribuir 44 bolsas de estudo no valor de 200€ (duzentos euros) por mês, durante 10 meses, a alunos com aproveitamento escolar que pretendam iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior, visando reduzir os efeitos das desigualdades sociais, que dificultam o acesso de alunos com dificuldades económicas ao ensino superior.

Os candidatos devem formalizar candidaturas preferencialmente via e-mail para geral@cm-coruche.pt ou no Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche – Edifício dos Paços do Concelho, mediante marcação prévia, entre os dias 1 e 31 de julho.

A candidatura será acompanhada dos documentos exigidos no regulamento, bem como de documento comprovativo de autorização de consulta da situação tributária e contributiva dos candidatos por parte do Município.

Além destas 44 candidaturas, a Câmara Municipal de Coruche vai atribuir mais 16 bolsas de estudo financiadas por um conjunto de sociedades que operam na área da energia solar fotovoltaica, com as quais o Município assinou, em 2013,

um protocolo de colaboração.

Estas bolsas têm também um valor de 200€ (duzentos euros) por mês, durante 10 meses, a alunos com aproveitamento escolar que pretendam iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior, visando reduzir os efeitos das

desigualdades sociais, que dificultam o acesso de alunos com dificuldades económicas ao ensino superior.



Os candidatos devem formalizar candidaturas preferencialmente via e-mail para geral@cm-coruche.pt ou no Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche – Edifício dos Paços do Concelho, mediante marcação prévia, entre os dias 1 e 31 de julho.

A candidatura será acompanhada dos documentos exigidos no regulamento, bem como de documento comprovativo de autorização de consulta da situação tributária e contributiva dos candidatos por parte do Município.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...