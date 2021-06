Santarém recebe “POPular INATEL dentro de portas”

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe o “POPular INATEL dentro de portas”, de 17 a 20 de junho, com atividades para adultos e crianças. Esta parceria entre o INATEL e o Município de Santarém, traz à cidade concertos de Magano, Omiri, Sal e O Gajo .

Os concertos de Magano, no dia 17 de junho, pelas 21h30; Omiri, no dia 18 de junho, pelas 21h30; Sal, no dia 19 de junho, pelas 21h30 e O Gajo, no dia 20 de Junho, pelas 18h00; decorrem no auditório principal do Teatro Sá da Bandeira. Os espetáculos são gratuitos, mas sujeitos a reserva, tendo em conta o contexto pandémico: teatrosabandeira@cm-santarem.pt e/ou telefone: 243 309 460.

A pensar nas famílias, a programação foi especialmente concebida para crianças. No Teatro Sá da Bandeira, No dia 19 junho, pelas 11h00, a Sala Estúdio recebe uma Sessão de contos “Histórias de papel” com atelier de origami. No dia 20 de junho, às 11h00, o Pátio interior acolhe o Teatro de fantoches “A Mais Louca Corrida do Mundo”.

Magano encontra no Cante Alentejano a sua maior inspiração. Através de um Contrabaixo, Viola e Percussões e de uma interpretação a duas vozes, concede às modas Alentejanas um cunho pessoal pautado pela simplicidade e profundidade.

Conheça o projeto: https://www.youtube.com/watch?v=2J2bdS_9ZaE

Omiri é um dos mais originais projetos de reinvenção da música de raiz portuguesa. Traz para o espetáculo os verdadeiros intervenientes da nossa cultura; músicos e paisagens sonoras de todo o país a tocar e a cantar num mesmo universo com recolhas de vídeo que são depois manipuladas de modo a servir a composição e improvisação musical de Vasco Ribeiro Casais, Omiri.

Conheça aqui o projeto: https://www.youtube.com/channel/UCR7wBIv4FxYqqDUWTdPl3uw

Os SAL nasceram da vontade comum de continuar a fazer música quando o grupo “Diabo na Cruz” chegou ao fim. Aos companheiros e amigos de longa data, Sérgio Pires (voz e braguesa), Daniel Mestre (guitarras), João Gil (baixo) e João Pinheiro (bateria), junta-se agora Vicente Santos (teclados). “Passo Forte” é o primeiro single da banda. O tema fará parte do primeiro disco da banda. Conheça o projeto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=JIAwMr9dd9Y

O Gajo, João Morais, vai apresentar o mais recente trabalho Subterrâneos, um disco que conta com Carlos Barretto no contrabaixo e José Salgueiro na percussão. Conheça aqui o projeto: https://www.youtube.com/watch?v=5xlMSAvvoxg

O Município de Santarém é parceiro institucional desta iniciativa, promovida pela Fundação Inatel que pretende divulgar as práticas culturais tradicionais, no cumprimento da sua missão e enquanto entidade consultora da UNESCO para a salvaguarda do património cultural imaterial.

