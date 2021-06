Serviço de Cardiologia do CHMT implanta pela primeira vez micro dispositivos para monitorização cardíaca e inicia consulta de Insuficiência Cardíaca Avançada

Foram já implantados quatro micro dispositivos para monitorização cardíaca pelo Serviço de Cardiologia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Uma técnica diferenciada e inovadora, que está a ser realizada por profissionais do Departamento de Arritmologia do Serviço de Cardiologia do CHMT.

O implante destes micro dispositivos para monitorização cardíaca é ideal para doentes com problemas cardíacos que originam síncopes e que por isso precisam de monitorização de longo prazo e contínua por parte do médico assistente.

David Durão, diretor do Serviço de Cardiologia, refere que “a implantação destes “devices” realizada por profissionais do Serviço é uma mais valia, que representa um acréscimo de diferenciação do próprio Serviço de Cardiologia, mas é, sobretudo, uma mais valia para os doentes cardíacos, que desta forma, ao estarem monitorizados e acompanhados evitam deslocações às urgências hospitalares”.

Estes dispositivos são implantados debaixo da pele através de uma pequena incisão de menos de 1 cm no lado superior esquerdo do tórax e, quando implantados, são frequentemente quase impercetíveis a olho nu.

Este aparelho permite uma vigilância diária do ritmo cardíaco até um período de 3 anos (detetor de eventos sub-cutâneo). Estes dispositivos comunicam com um aparelho (via wireless) que é ligado à corrente elétrica de casa e que transmite informação diretamente ao médico ou para a equipa do hospital (monitorização remota), sempre que se verifica uma ocorrência importante.

Estes aparelhos são, também, um auxiliar diagnóstico de grande valia no esclarecimento da causa da síncope, nomeadamente quando surge com grandes intervalos de tempo entre os episódios, mas que pode estar associada a potencial risco de vida.

O primeiro micro dispositivo foi colocada no Centro Hospitalar do Médio Tejo a 22 de março e, desde então, já foram implantados com sucesso 4 dispositivos, estando já marcada mais uma intervenção para o dia 24 de Junho.

“Mesmo em contexto de pandemia, é importante continuar a disponibilizar aos doentes a melhor tecnologia no sentido de lhes oferecer os melhores cuidados de saúde possíveis”, refere o Diretor do Serviço de Cardiologia do CHMT. “A intervenção é realizada em ambulatório e é minimamente invasiva. O primeiro doente, que apresentava episódios de síncopes de repetição, teve alta imediata e pôde retomar o seu dia-a-dia sem qualquer incómodo”.

O diretor de Serviço de Cardiologia do CHMT referiu ainda que se iniciou recentemente uma consulta diferenciada de Insuficiência Cardíaca Avançada na Unidade de Torres Novas: “Era necessário centralizar este grupo cada vez maior de doentes numa consulta específica, atualmente realizada apenas por mim, mas com ambição de se tornar numa consulta multidisciplinar envolvendo as demais especialidades médicas”

Para David Durão “só com o desenvolvimento de novas valências e projetos centrados numa Cardiologia cada vez mais de ambulatório se poderá atrair novos especialistas e desenvolver uma cardiologia mais diferenciada e com mais capacidade de resposta ao doente cardíaco. A introdução de novas técnicas de imagem como a AngioTAC coronária na Unidade de Torres Novas e a ressonância magnética cardíaca na Unidade de Abrantes, irá certamente constituir um fator atrativo para novos especialistas”, conclui David Durão.

