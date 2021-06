“Ver, aprender, proteger!” o Paul de Manique do Intendente

No âmbito da candidatura “Circular por aí!” ligada à produção e consumos sustentáveis, o Município de Azambuja integrou um consórcio com a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, o Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja, o Agrupamento de Escolas de Azambuja, o Agrupamento de Escolas Vale de Aveiras, na qualidade de parceiros e a COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, na qualidade de beneficiário.

Este projeto prevê capacitar os vários atores locais com mais conhecimento sobre o Paul de Manique do Intendente e sobre a sua importância, com o objetivo de conduzir à mudança de atitudes e desenvolver, na comunidade, estratégias que incluam o paul, a sua diversidade e produtos nas atividades económicas, levando ao desenvolvimento de novos produtos locais/regionais.

No âmbito de uma outra candidatura – “Ver, Aprender, Proteger!”, o município integrou um consórcio constituído pela União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, o Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja, o Agrupamento de Escolas de Azambuja, o Agrupamento de Escolas Vale de Aveiras, a Casa do Povo de Manique do Intendente na qualidade de parceiros e a COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, na qualidade de parceiro/líder.

Este projeto prevê, através da Educação Ambiental e de ações de formação e de sensibilização dirigidos a jovens e adultos, a professores e empresários, inserir e dar continuidade à estratégia definida pelo Município de Azambuja para o Paul de Manique do Intendente, já iniciada em 2019, com o projeto “Paúl Natura – Conhecer para proteger!”.

